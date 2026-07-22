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Tarihi hamle! Real Madrid Barcelona'nın yıldızını istiyor!

Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres için yeniden harekete geçti. 2026 Dünya Kupası finalindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken İspanyol futbolcuya Paris Saint-Germain'in de talip olduğu, transfer yarışının kızıştığı öne sürüldü.

Tarihi hamle! Real Madrid Barcelona'nın yıldızını istiyor!
Cevdet Berker İşleyen

Real Madrid, yaz transfer döneminde ezeli rakibi Barcelona'yı doğrudan ilgilendiren ses getirecek bir hamle için çalışmalarını hızlandırdı. İspanyol devinin gündemindeki ismin, Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerini katlayan Ferran Torres olduğu öne sürüldü.

REAL MADRID'DEN FERRAN TORRES HAMLESİ

Tarihi hamle! Real Madrid Barcelona nın yıldızını istiyor! 1

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Real Madrid, Ferran Torres'i kadrosuna katma isteğini yeniden gündemine aldı. İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası zaferinde önemli pay sahibi olan deneyimli futbolcunun, turnuvanın ardından Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldiği aktarıldı.

Torres'in özellikle Arjantin ile oynanan final karşılaşmasında attığı şampiyonluk golü, yıldız oyuncuya olan ilgiyi daha da artırdı.

PSG DE YARIŞIN İÇİNDE

Tarihi hamle! Real Madrid Barcelona nın yıldızını istiyor! 2

Haberde, Ferran Torres için en ciddi ilgiyi gösteren kulüplerden birinin de Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain olduğu belirtildi. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibinin, milli takım döneminden yakından tanıdığı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Ferran Torres, İspanya Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Luis Enrique ile yeniden aynı takımda buluşma fırsatı yakalayacak.

BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Tarihi hamle! Real Madrid Barcelona nın yıldızını istiyor! 3

26 yaşındaki hücum oyuncusunun Barcelona ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Buna rağmen başarılı futbolcunun adı, yaz transfer döneminde hem Real Madrid hem de Paris Saint-Germain ile anılmaya devam ediyor.

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