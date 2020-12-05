Tarihi ilçe Cizre sağlanan huzur ortamıyla ziyaretçilerini bekliyor

MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Şırnak'ın tarihi Cizre ilçesi, terör örgütü PKK'ya karşı bölgede sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güven ortamıyla tur operatörlerinin gezi güzergahına alınmayı bekliyor. Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla sağlanan huzur ortamı Dicle Nehri kenarındaki ilçede, hayatın her alanına olumlu yansıdı. Yıllarca terörün gölgesinde kalan tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bölge, tesis edilen huzur ortamında gezi rotalarına alınıp ziyaretçilerine kucak açmayı bekliyor. İlçede ziyaretçilerin ilgisini çekecek Ulu Cami, Nuh Peygamber Türbesi, Kırmızı Medrese, Mir Abdal Medresesi, Mem-u Zin Türbesi, dünyada ilk robotu yapan İslam alimi İsmail Ebu'l-İz El-Cezeri'nin Türbesi, Cizre Kalesi, Hamidiye Kışlası gibi pek çok tarihi ve kültürel yapı bulunuyor. Çok önemli değerleri bünyesinde barındıran, inanç ve kültür turizmi yönünden bir potansiyele sahip ilçe, PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ikliminde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamak istiyor.

- "Tur operatörlerinin burayı da rotalarına almasını istiyoruz" Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cüneyt Munis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi ve kültürel değerler bakımdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Cizre'nin tarihin, kültürün başkentlerinden biri olduğunu dile getiren Munis, "Melayi Ciziri'den İsmail El-Cezeri'ye, Mem-u Zin'den Ahmed-i Hani'ye, Dengbej evinden Bırca Belek'e kadar sayısız değerler var. Yerli ve yabancı turistler ilçemizi ziyaret etmektedir. Bölgede turizmin daha yüksek bir çıtaya ulaşmasını, tur operatörlerinin burayı da kendi rotalarına dahil etmelerini istiyoruz. Tur operatörleri, seyahat rotalarına burayı da dahil ederlerse elimizden gelen her türlü olanağı sağlarız, onlara yardımcı oluruz." dedi. - "Cizre artık kültürel değerlerini tanıtmak için hazır" Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım da Türkiye'de önemli tur operatörleri ve diğer paydaşlarla ilçenin tarihi değerlerinin daha fazla tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerini, yürütmeye devam edeceklerini aktardı.

İlçenin turistik seyahatlerdeki rotalara alınmasını için 2013 ve 2017'de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Toplantıda Cizre'nin de artık Nusaybin ve İdil'le beraber tur haritasına, tur rotasına alınması için söz almıştık. O dönem bazı olumsuzluklar yaşandı bölgemizde. Allah'a şükür şu anda bölgede kamu düzeni sağlanmış ve Cizre artık kültürel değerlerini tanıtmak için hazır. Tur operatörlerine ve TÜRSAB'a çağrıda bulunuyoruz. İnsanlık tarihine ışık tutmuş, medeniyete öncülük etmiş Cizre'yi düzenlenecek tur güzergahlarına alın." Tarihi mekanların bulunduğu Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Sorguç da ilçeye daha çok yabancı turist gelmesini istediklerini anlattı. Sorguç, "Cizre kadim bir şehirdir. Burada gezilip görülecek çok değerlerimiz var. Cizre Kalesi ve Hamidiye Kışlası tarihi öneme sahip bir yer. Dicle Nehrine sıfır noktada bulunuyor. Şehir dışından gelen misafirler buraları gezmeden gitmiyor. Huzur ortamında daha çok ziyaretçinin gelip buraları görmelerini istiyoruz." diye konuştu.