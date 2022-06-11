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"Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1.Toplantısı" Kahramanmaraş'ta yapıldı

11.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplantının ardından Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması'nda dereceye giren belediyelere ödülleri verildi

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2022 Meclis Olağan 1. Toplantısı, Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TKB'nin önemine işaret etti.

Kentin doğası, tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıktığını dile getiren Güngör, eski şehirlere hayat verme yollarından birinin de turizm odaklı bir dönüşüme girmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de eski şehirlerin restorasyonunda güzel örneklerin ortaya çıkmasının kendisini sevindirdiğini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye’nin dört bir yanında sadece kamuya ait eski eserler değil, sivil mimarlık eserleri de çok güzel restorasyon örnekleri ile yeniden hayat bulmaktalar. Bu yenilenme modelinin, şehirlerimizin kaybolan ustalarını yeniden ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Bu nedenle usta yetiştirilmesine desteklerimiz devam etmeli. Ayrıca, eski eser restorasyonlarında sokak ve mahalle planlaması sorunlarını çözmemizin de bu sürece katkısı olacak. Zamanla terk edilen bu eserlere, yeni hayat tarzlarının standartlarını uyumlanabilmesi ve mahalle bazlı bir rehabilitasyon ortaya koyabilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Ticaret, turizm, kültür ve sanat aktivitelerinin yanında, mümkün olduğunca konut olarak kullanımları teşvik etmeliyiz. Özellikle organik malzeme ile inşa edilen bu sağlıklı evlerde yaşamak isteyenlerin önlerini açmalı ve yönlendirmeler yapmalıyız. Özellikle salgın sonrası müstakil hayatı tercih etmek isteyenlere, bahçelerinde kendi üretimlerini yapabilecekleri, organik malzeme ile inşa edilmiş ve ısı yalıtımı ve diğer unsurları ile birlikte yeşil bina sertifikalı bu evleri alternatifi olarak sunmamız gerektiğini düşünüyorum."

ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu da Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu ve toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantıda, encümen ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı, mali bütçe hesabı ve faaliyet raporları görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan "Müze Özendirme Yarışması"na başvuran belediyelere ödülleri takdim edildi.

15 belediyenin 17 müzeyle başvurduğu yarışmada, jüri özel ödülü, el sanatları ve zanaat, yaşam kültürü, kent kültürü, sanat ve edebiyat, milli mücadele ve doğa tarihi müzeleri gibi 7 kategoride ödül verildi.

Yarışmaya katılan belediyeler ve projeleri şöyle:

- Jüri Özel Ödülü

1- Malatya Büyükşehir Belediyesi: Kent Müzesi

2- Nilüfer Belediyesi: Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi

- El Sanatları ve Zanaat Müzeleri

1- Amasya Belediyesi: Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi

2- Gölcük Belediyesi: Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi

3- Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi

4- Odunpazarı Belediyesi: Lületaşı Müzesi

- Yaşam Kültürü Müzeleri

1- Ayvalık Belediyesi: Küçükköy Kent Müzesi

2- Konak Belediyesi: Kadın Müzesi

3- Soma Belediyesi: Kültür Evi Müzesi

- Kent Kültürü Müzeleri

1- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Atatürk Anı Müzesi

2- Kozan Belediyesi: Kozan Kent Müzesi

- Sanat ve Edebiyat Müzeleri

1- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi

2- Kadıköy Belediyesi: Barış Manço Müze Evi

3- Odunpazarı Belediyesi: Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi

- Milli Mücadele Müzesi

1- Kepez Belediyesi: Anadolu Şehitler Müzesi

Doğa Tarihi Müzeleri

1- Kuşadası Belediyesi: Mineral ve Fosil Müzesi

Programın ardından kente gelen belediye başkanları, meclis üyeleri ve katılımcılara kentin tarihi kültürel yerleri gezdirildi.

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