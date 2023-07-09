TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANI BELLİ OLDU! Kırkpınar Güreşleri başpehlivan kim oldu? Başpehlivanlar meydanda!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı olarak ekrana geldi. Yapılan açıklamaya göre başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Başpehlivan bugün belli oldu. Yusuf Can Zeybek 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı oldu. İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri final karşılaşması saati...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün (9 Temmuz Pazar) saat 09.00'da Ağalık İhalesi saat 15.00'te, Bayrak Töreni saat 16.00'da yapıldı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor'da canlı yayınla ekrana geldi.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL GÜREŞİ SAAT KAÇTA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Final Güreşi saat 17.30'da gerçekleşti.

BAŞPEHLİVAN BELLİ OLDU!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödül Töreni ise saat 18.30'da yapıldı.

BAŞPEHLİVAN ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı 1 milyon TL alacak.

Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek.

Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında, 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak

