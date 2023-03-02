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Tarihi Maraş Çarşısı'nın ana koridoru güçlendirme sayesinde ayakta kaldı

02.03.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 500 yıllık geçmişi bulunan Tarihi Maraş Çarşısı'nda 10 yıl önce çelik konstrüksiyonla güçlendirilen ana koridor, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri hasar görmeden atlattı.

Dulkadiroğlu beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan Tarihi Maraş Çarşısı da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi.

Çarşının sadece 2013 yılında çelik konstrüksiyonla güçlendirilen ana koridoru depremden zarar görmeden ayakta kaldı, diğer bölümlerinde ise hasar oluştu.

Çarşıda 48 yıldır kuyumculuk yapan Şenol Bilici, AA muhabirine, depreme çok kez şahit olduğunu fakat ilk defa böyle bir afetle karşılaştıklarını söyledi.

Kapalı çarşıda binin üzerinde esnaf olduğunu belirten Bilici, "Ayakkabı çarşısı, bezirgan çarşısı diye. Onlarda yıkımlar çok fazla oldu. Saraçhane Camisi ve Hatuniye Camisi var Selçuklu'dan kalma. Onlar da depremden etkilendi." dedi.

Çarşının üzerinin 1980'li yıllarda açık olduğunu anlatan Bilici, "10 yıl önce belediyemiz burayı çelik konstrüksiyonla bu konuma getirdi, Allah razı olsun kendilerinden. Çarşıdaki tüm dükkanların kurtulma sebebi bu çelikler olmuştur. O zamanlar dükkanların görünümünü bozuyor diye bu direklere çok kızmıştık ama bugün teşekkür etmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Kapalı çarşı civarındaki tarihi yapıların depremden zarar gördüğünü dile getiren Bilici, şöyle devam etti:

"Bir tek bu çarşımız ayakta kalabildi. Biz esnaflar, altında yaşayacağımız halde Belediye ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 'Üzerinden tren mi geçireceksiniz, devletin parasını neden bu kadar harcıyorsunuz' diyorduk. Yapılan bu çalışma çarşımızın ve dükkanlarımızın yıkılmasına mani oldu. Duvarlarımızda çatlaklarımız var, gönüllerde çatlaklarımız var... Deprem aslında yüreklerimizde oldu. Maraş'ımızda Selçuklu'dan kalma çok büyük tarihi eserlerimiz yıkıldı depremde."

Bilici, acıların paylaşıldıkça azalacağını vurgulayarak, "Hiçbir Maraşlı devletten gelen yardımı almak istemiyor, biz devletimize bir şeyler verelim derdindeyiz. Devletimiz bizim yaralarımızı sarmak için çalışıyor. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Şu saatten sonra atışmanın bir manası yok, aklımızı başımıza alıp bu psikolojik travmayı üstümüzden atıp hayata tekrar bağlanmamız lazım diye düşünüyorum." diye konuştu.​​​​​​​

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