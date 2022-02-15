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Tarihi Meya Antik Kenti ve çevresindeki peribacaları yeniden beyaza büründü

15.02.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Meya Antik Kenti ve çevresindeki peribacaları yeniden beyaza büründü

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki tarihi Meya Antik Kenti ve çevresinde oluşan peribacaları, kar yağışlarıyla ayrı güzelliğe büründü.

Günbuldu köyünde yer alan ve geçmişte birçok medeniyetin barınma, güvenlik ve savunma amaçlı kullandığı antik kent, yörede az sayıda insan tarafından biliniyor.

Kayalıklara oyularak yapılan ve içerisinde ibadethane, tandırlık, yaşam alanları ve çok sayıdaki mağarayla geçmişin izlerini bugüne taşıyan antik kent, adeta ziyaretçilerce keşfedilmeyi bekliyor.

Son dönemlerde kayaçların aşınmasıyla meydana gelen peribacalarıyla dikkati çeken Meya Antik kenti, kayalıklara oyularak yapılan çeşitli işaretler ve yapılarla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ulaşımın kolay sağlandığı antik kent ve çevresindeki peribacaları, bölgede son günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından yeniden beyaza büründü.

Kışın ayrı güzelliğe bürünen Meya Antik Kenti ve çevresi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi.

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