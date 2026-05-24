Tarihi rest ve büyük aşk! Icardi kariyerini Galatasaray'da noktalamak istiyor

Galatasaray’da üst üste kazanılan şampiyonlukların başmimarı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi cephesinde, Kemerburgaz'da taşları yerinden oynatacak bir kontrat pazarlığı yaşanıyor. Yönetimin kulübün mali yapısını korumak adına performansa dayalı "1+1 yıllık" bir sözleşme önermesi üzerine Arjantinli golcü kendi şartlarını masaya koydu. Opsiyonlu formüllere kapıyı tamamen kapatan ve net 2 yıllık garanti sözleşme isteyen Tangocu, sarı-kırmızılı idarecilere olan aidiyetini ve sevgisini çok çarpıcı bir cümleyle ilan etti.

ICARDI'DEN ASIL BOMBA PATLADI! "KARİYERİMİ GALATASARAY'DA NOKTALAMAK İSTİYORUM"

Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki yeni kontrat görüşmeleri, maddiyattan ziyade geleceğe yönelik tarihi bir vefa pazarlığına dönüştü. Yönetimin sunduğu kısa vadeli planlama, Icardi'nin uzun vadeli "jübile" hayaline çarptı.

1+1 FORMÜLÜNE VETO, NET 2 YIL İSTİYOR!

Sarı-kırmızılı kurmayların olası sakatlık veya form düşüklüğü risklerine karşı masaya getirdiği 1+1 yıllık korumacı sözleşme teklifi Icardi cephesinde karşılık bulmadı. Geleceğini riske atmak istemeyen ve kulübe olan bağlılığının sorgulanmamasını bekleyen Arjantinli forvet, ucu açık hiçbir opsiyonu kabul etmeyeceğini bildirdi. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımdan talebi ise çok net. Icardi'nin uzatma maddesi olmayan, tamamen garanti altına alınmış net 2 yıllık mukavele üzerinde durduğu edinlen bilgiler arasında.

JÜBİLESİNİ GALATASARAY'DA YAPMAK İSTİYOR!

Mynet muhabiri Berker İşleyen'in özel haberine göre görüşmelerin seyrini değiştiren ve sarı-kırmızılı yöneticilerin de elini kolunu bağlayan en duygusal hamle ise Icardi'nin bizzat yaptığı açıklama oldu. Dünyadan birçok teklif almasına rağmen Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağı hiçbir şeye değişmeyeceğini belirten süperstar, "Benim başka bir yere gitmeye niyetim yok. Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istiyorum. Bu yüzden önümü görebileceğim net bir kontrat istiyorum" diyerek son imzasını Aslan olarak atmak istediğini net bir şekilde deklare etti.