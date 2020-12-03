Tarihi tapınaktaki su sızıntısı sorunu ortadan kalkacak

Aydının Didim ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin yıllık tarihi Apollon Tapınağına sızan su sızıntısı sorunu ortada kaldırıldı. İl Kültür ve Turizm müdürü M. Umut Tuncer tapınak bahçesindeki kötü görüntünün 10 günlük sürede kaybolacağını belirtti.

Didim Hisar mahallesi sınırları içerisinde bulunan her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyarette ettiği binlerce yıllık Apollon Tapınağının bahçesinde kötü görüntüye neden olan su sızıntısı ortada kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak Aydın Vali yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar, İl Kültür ve Turizm müdürü Mehmet Umut Tuncer ve Didim Turizm derneği başkanı Mustafa Şentürk tapınak içerisinde ilgili alanı gezerek, basına bilgiler verdi.

Tapınaktaki sorunun ASKİ ekiplerinin yardımıyla çözüldüğünü ifade eden İl Kültür ve Turizm müdürü M. Umut Tuncer “Bir süredir Apollon tapınağında bilmediğimiz bir su sızıntısı ile karşı karşıyaydık. Birazda gizemli bir durumdu açıkçası. Suyu analiz ettirdik ve doğal kaynak suyu olduğunu tespit ettik. Antik dönemde tapınaklar doğa su kaynaklarının etrafından kurulur. Bu bağlamda bu suyun, tapınağın tarihinin bir parçası olduğuna kanaat getirdik. Ancak zaman içerisinde bu suyun, tapınakta yapısal hasar riskini gözlemledik ve bu riski ortadan kaldırmaya karar verdik. ASKİ ekipleri ile çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Su kaynağının sızıntı noktasını tespit ettik ve su sızıntısını ortadan kaldırmayı başardık. Bir hafta içerisinde su birikintisinin kurumasını bekliyoruz” dedi.

Tapınağın çok ünlü bir popülasyon olduğunu belirten Tuncer “Burada her yıl 100 bine yakın misafir ağırlıyoruz. Kış ayalarında suyun debisinin yükselmesinden dolayı burada daha fazla yapısal hasar oluşturmadan bu riskin kaldırılması bizi çok sevindirdi” dedi.

