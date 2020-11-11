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Tarihi tersane atölyesinde çağdaş sanat eserleri üretildi

DÜZCE HABERLERİ  | 11.11.2020 17:18 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Şehir Hatları İşletmeleri’nin birlikte düzenlediği “Tersane-i Amire’de Çağdaş Sanat” başlıklı etkinlikte yer aldı.
Kemal Tufan’ın küratörlüğünü yaptığı “Tersane-i Amire’de Çağdaş Sanat” başlıklı etkinliğe “Lirik İleti” isimli metal heykel çalışması ile katılan Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı, “Dünyanın yaşayan en eski tersanesi olan 565 yıllık Haliç Tersanesi atölyelerinde gerçekleşen etkinlikte tersane işçilerinin de yapım sürecine verdiği desteklerle büyük ölçekli heykeller üretildi. Katılımcı sanatçılar tarafından üretilen yedi çağdaş metal heykel yakın zamanda İstanbul şehrinin kamusal alanlarına yerleştirilecek” diyerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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