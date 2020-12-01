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Tarihi Tirilye’de kaçak kazıya suçüstü

BURSA HABERLERİ  | 01.12.2020 14:02 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarihi Tirilye Mahallesi’nde kepçe ile kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi tarihi Tirilye Mahallesi’nde kepçe ile kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma, düzenlediği operasyonda F.A ve I.K isimli şahısları kepçe başında, T.Ö ve S.G’yi de gözcülük yaparken yakaladı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarihi Tirilye Mahallesi’nde kepçe ile kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi tarihi Tirilye Mahallesi’nde kepçe ile kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma, düzenlediği operasyonda F.A ve I.K isimli şahısları kepçe başında, T.Ö ve S.G’yi de gözcülük yaparken yakaladı. Şüpheliler sorgularında suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek tahkikata başlandı.

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