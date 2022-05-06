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Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu

06.05.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu yaşanıyor.

Sultanahmet ve Ayasofya meydanları, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı ve Gülhane Parkı gibi birçok turistik bölgeyi içerisine alan Tarihi Yarımada'da kalabalık turist kafileleri dikkati çekiyor.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Örme Dikilitaş-Theodosius Dikilitaşı-Alman Çeşmesi, Topkapı Sarayı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde turist kafilelerinin yoğun olduğu görüldü.

Turistler, bir yandan güneşli havanın tadını çıkarırken, bir yandan da alışveriş yapmayı sürdürdü.

Topkapı Sarayı girişinde de uzun kuyruklar oluştu.

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