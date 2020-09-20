Tarihin gölgesinde olta balıkçılığı

Tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Batman Çayında gençler, Artuklular döneminden günümüze ulaşan Malabadi Köprüsü ve Batman Barajı manzarasında olta balıkçılığı yapıyor.

Hafta sonu etkinlikleri kapsamında tarihi köprünün gölgesinde hem balık tutan hem de geçmişe yolculuk yaptıklarını ifade eden vatandaşlar, Batman Çayı ve baraj göletinin olta balıkçılığı için oldukça elverişli olduğuna dikkat çekti. Bölgede bilinçsiz balıkçılık faaliyetleri nedeniyle balık çeşitliliğinde önemli bir azalma olduğuna da dikkat çeken vatandaşlar, "Dicle Nehri ve Garzan Çayında hala ağ geren, elektrik ve patlayıcı madde kullanarak balık avlayanların olduğunu görüyoruz. Bizler balık tutmayı eğlenceli bir faaliyet olarak olta ile yapmayı tercih ediyoruz. İhtiyacımız kadar tuttuğumuz balıkları tarihi Malabadi Köprüsünün kenarına yaktığımız mangal ateşinde pişirip yiyoruz" dedi.

