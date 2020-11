Tarihin ışığında geleceğin aydınlığına “Beykoz 2020 Sempozyumu” başladı

"Bilginin gücüne sahip olacağız”

Beykoz Belediye Başkanı ve Sempozyum Başkanı Murat Aydın, “İlkini geçen yıl yaptığımız Beykoz Sempozyumu ilçeye hizmet noktasında, ilçeyi tanımak ve geçmişteki birikimini geleceğe aktarmak adına şahsıma çok şey kattı. Aslında bu çalışmanın ülkemize ve Beykozlulara katkısı oluyor. Gelecekle ilgili insanlarımızın mutluluğuyla ilgili daha sağlıklı daha zengin ve neticede daha mutlu olmalarıyla ilgili birçok projeyi hayat geçirirken geçmişin birikiminden yararlanıyoruz. Biz aslında hazinenin üstünde oturuyoruz. Bilim insanlarımız aracılığıyla bu bilgiye ulaşmış olacağız. Sempozyum bize bilgi kazandıracak. Bilgi dünyada en etkili güçtür ve biz de o güce sahip olmuş olacağız. Bu sebeple gelecek yıl 3.sünü de tertip etmeyi arzu ediyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bilim ve tertip kurulu üyeleri başta olmak tüm akademisyenlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyor, sempozyumun ilçemize ve şehrimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ise, “Beykoz Sempozyumu kapsamında kıymetli hocalarımız Beykoz’un her bir değerini tek tek irdelemişler. İlçenin tarihinden, kültürüne, ikliminden coğrafyasına ormanından tarımına her konusu özenle işlenmiş. Bu bilgiler Beykoz için kerteriz noktası olacak. Biz buradan hareketle neredeydik, şu an neredeyiz, nereye varmak istiyoruz tek tek bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Hem akademi camiası hem Beykoz’un genelindeki herkes bir araya gelerek bilgileri paylaşacak ve inşallah Boğaz’ın incisi Beykoz çok daha güzel yerlere varacak. Bu yıl 2.’si düzenlenen sempozyum vesilesiyle başta Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, sempozyumun şehrimize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.