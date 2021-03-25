Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 25 Mart tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 25 Mart tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 25 Mart Dünya Kölelik ve Transatlantik Köle Ticareti Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü ve Müjde Bayramı (Hristiyan Katolik Bayramı) olarak kutlanıyor. Aynı zamanda Manisa Mesir Macunu Festivali ve Erzurum'un Oltu ilçesinden Rus ile Ermeni birliklerinin geri çekilişi olarak biliniyor. Peki 25 Mart’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 25 Mart doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1259 - II. Andronikos, Bizans İmparatoru (ö. 1332)

1296 - III. Andronikos, Bizans İmparatoru (ö. 1341)

1347 - Siena'lı Katerina, Dominik Tarikatı'nda çalışan ama rahibe olmayan bir üyesi ve mistiktir (ö. 1380)

1479 - III. Vasili, Moskova Büyük Knezi (ö. 1533)

1593 - Jean de Brébeuf, Cizvit misyoner (ö. 1649)

1611 - Evliya Çelebi, Osmanlı gezgin ve yazar (ö. 1682)

1614 - Juan Carreño de Miranda, İspanyol ressam (ö. 1684)

1699 - Johann Adolph Hasse, Alman besteci (ö. 1783)

1767 - Joachim Murat, Fransız asker ve Napoli Kralı (ö. 1815)

1783 - Jean-Baptiste Paulin Guérin, Fransız portre ressamı (ö. 1855)

1835 - Adolph Wagner, Alman ekonomist ve politikacı (ö. 1917)

1864 - Alexej von Jawlensky, Rus ressam (ö. 1941)

1867 - Arturo Toscanini, İtalyan orkestra şefi (ö. 1957)

1867 - Gutzon Borglum, Amerikalı heykeltıraş (ö. 1941)

1873 - Rudolf Rocker, Alman anarko-sendikalist (ö. 1958)

1881 - Béla Bartók, Macar besteci (ö. 1945)

1886 - I. Athenagoras, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin 268. Patriği (ö. 1972)

1887 - Chūichi Nagumo, Japon asker (ö. 1944)

1899 - Burt Munro, Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısı (ö. 1978)

1901 - Ed Begley, Amerikalı aktör (ö. 1970)

1905 - Albrecht Mertz von Quirnheim, Alman asker (ö. 1944)

1906 - A.J.P. Taylor, İngiliz tarihçi (ö. 1990)

1908 - David Lean, İngiliz yönetmen (ö. 1991)

1911 - Jack Ruby, Amerikalı gece kulübü işletmecisi (Lee Harvey Oswald'ı öldüren kişi) (ö. 1967)

1914 - Norman Ernest Borlaug, Amerikalı tarım bilimci (ö. 2009)

1920 - Melih Birsel, Türk mimar (ö. 2003)

1921 - Simone Signoret, Fransız sinema oyuncusu (ö. 1985)

1925 - Flannery O'Connor, Amerikalı yazar (ö. 1964)

1925 - M. Sunullah Arısoy, Türk şair ve yazar (ö. 1989)

1928 - Jim Lovell, Amerikalı astronot

1929 - Tommy Hancock, Amerikalı müzisyen (ö. 2020)

1934 - Gloria Steinem, Amerikalı feminist, gazeteci ve kadın hakları savunucusu

1941 - Hüseyin Aktaş, Türk atlet (ö. 2012)

1942 - Aretha Franklin, Amerikalı R&B şarkıcısı (ö. 2018)

1944 - Ayla Dikmen, Türk Hafif Müziği sanatçısı (ö. 1990)

1944 - Demir Karahan, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1945 - Mehmet Keskinoğlu, Türk şair, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı (ö. 2002)

1946 - Daniel Bensaïd, Fransız filozof ve Troçkist (ö. 2010)

1947 - Elton John, İngiliz pop/rock şarkıcısı, beste yazarı ve piyanist

1952 - Dursun Karataş, Türk devrimci önder (ö. 2008)

1962 - Marcia Cross, Amerikalı sinema oyuncusu

1965 - Avery Johnson, Amerikalı basketbol oyuncusu ve koçu

1965 - Sarah Jessica Parker, Amerikalı sinema oyuncusu

1965 - Stefka Kostadinova, Bulgar atlet

1966 - Jeff Healey, Kanadalı müzisyen (ö. 2008)

1972 - Phil O'Donnell, İngiliz futbolcu (ö. 2007)

1973 - Dolunay Soysert, Türk oyuncu

1973 - Marcin Wrona, Polonyalı senarist ve yönetmen (ö. 2015)

1976 - Vladimir Klitschko, Ukraynalı boksör

1977 - Darko Perić, Sırp aktör

1980 - Bartók Eszter, Macar şarkıcı

1980 - Muratcan Güler, Türk basketbolcu

1982 - Danica Patrick, Amerikalı otomobil yarışçısı

1985 - Lev Yalçın, Türk futbolcu

1987 - Kim Cloutier, Kanadalı top model

1987 - Nobunari Oda, Japon buz patenci

1990 - Mehmet Ekici, Türk futbolcu