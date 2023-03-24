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Tarihte bir ilk, 3 Türk takımı da yarı finalde! Ne yaptın Fedorovtseva! Ebrar Karakurt...

24.03.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adeta tarih yazdı. Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, zorlu rakibi Imoco'yu saf dışı bıraktı ve adını yarı finale yazdırırken, Sarı-lacivertlilerin rakibi Vakıfbank oldu oldu. Şampiyona tarihinde ilk kez 3 Türk takımı adını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar...

Tarihte bir ilk, 3 Türk takımı da yarı finalde! Ne yaptın Fedorovtseva! Ebrar Karakurt...

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Carraro Imoco Volley ekibine konuk olurken, ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacvertli ekip setlerde durumu 2-0 yapınca adını yarı finale yazdırmayı başarırken, son 4 arasına kalan üçüncü Türk takımı olmayı başardı.

VAKIFBANK YARI FİNALDE

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2023 CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'in bir diğer mücadelesinde ise Vero Volley Milano, temsilcimiz VakıfBank’ı konuk etti. Allianz Cloud MILANO’da oynanan karşılaşmayı 25-18, 22-25, 25-22, 21-25, 11-15’lik setlerle maçı 2-3 kazanan VakıfBank Spor Kulübü 2023 CEV Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final’e yükseldi. VakıfBank'ta Egonu mücadelede tam 36 sayı üretti ve maçın MVP'si oldu. Kara Bajema ise 19 sayı üertti.

FİNALDE TÜRK TAKIMI KESİNLEŞTİ

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Fenerbahçe'nin Imoco'yu elemesiyle yarı final eşleşmesi VakıfBank - Fenerbahçe Opet olarak gerçekleşti. Bu durumda CEV Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk takımının yer alması kesinleşti.

GEÇEN SENENİN RÖVANŞI

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Geçen yıl CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11 kazanarak finale çıkmıştı. Finalde Imoco'yu yenen VakıfBank şampiyonluğa ulaşmıştı.

ECZACIBAŞI DA YARI FİNALDE

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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, Polonya ekibi Developres Rzeszow ile karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit ilk müsabakada rakibini Developres Rzeszow'u deplasmanda 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26‘lık set skorlarıyla 3-1 mağlup etmişti. Temsilcimiz evinde oynadığı rövanş müsabakasında rakibi karşısında setlerde durumu 2-2 yapmasının ardından yarı finale yükselmeyi garantiledi. Temsilcimiz ilk maçta 3-1'le geçtiği rakibini kendi evinde 3-2 devirdi.

RAKİP EBRAR KARAKURT

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2022-2023 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ikinci maçında, Igor Gorgonzola Novara ile Allianz MTV Stuttgart karşı karşıya geldi. Igor Gorgonzola Novara’nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı; Novara 25-18, 25-19 ve 25-21 setlerle 3-0 kazanarak yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

EBRAR KARAKURT'TAN 16 SAYI!

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Igor Gorgonzola Novara formasını terleten milli pasör çaprazımız Ebrar Karakurt, 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Kenia Carcaces 13, Anna Danesi 8, Caterina Bosetti 8 sayıyla oynadı. Allianz MTV Stuttgart’ta ise Krystal Rivers 14 sayıyla maçı tamamladı.

TARİHTE 3 TÜRK TAKIMLI YARI FİNAL YOK

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2011'de VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olurken Fenerbahçe üçüncü olmuştu. 2 yıl sonra VakıfBank şampiyon olurken Galatasaray dördüncü olarak tamamlamıştı. 2014'te ise son dörde Vakıfbank ile Eczacıbaşı kalırken şampiyon Dinamo Kazan olmuştu. Vakıfbank gümüş madalyada kalırken Eczacıbaşı dördüncü olmuştu. Bir sene sonra ise Eczacıbaşı şampiyon olurken VakıfBank üçüncü olmuştu. 2016'da VakıfBank ikinci, Fenerbahçe üçüncü olarak bitirmişti. 2017 ve 2018'de üst üste VakıfBank şampiyonluk yaşarken 2017'de Eczacıbaşı üçüncü, 2018'de Galatasaray dördüncü olmuştu. 2019'da Vakıfbank ve Fenerbahçe üçüncülüğü paylaşırken geçen sene ise VakıfBank şampiyonluğa ulaşmış Fenerbahçe üçüncü olmuştu.


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