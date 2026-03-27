Tarihte eşi benzeri yok! Edin Dzeko yine yaptı yapacağını: Üst üste 20 yıl...

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü golcüsü eski Edin Dzeko, futbol tarihine geçecek eşi benzeri görülmemiş bir istikrar rekoruna imza attı. Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla yıllara meydan okuyan 40 yaşındaki "Elmas", üst üste tam 20 yıl boyunca her takvim yılında gol atmayı başararak ulaşılması güç bir zirveye yerleşti.

Burak Kavuncu
Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün gece bir rekor daha yaşandı. Bosna Hersek deplasmanda Galler'e konk olurken, 'yaşlı kurt' Edin Dzeko yine yaptı yapacağını...

KAPTAN YAZDI, BOSNA HERSEK YÜRÜDÜ!

Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri'nde Bosna Hersek deplasmanda Galler'i elemeyi başararak, finalde İtalya'nın rakibi oldu. Dün gece Galler karşısında oynanan play-off yarı finalinde sahne yine Edin Džeko’nundu. Dakikalar 87’yi gösterirken, umutların tükenmeye başladığı anda Dzeko yine sahneye çıktı ve attığı golle Bosna Hersek’i ayağa kaldırdı. Karşılaşma bu golle uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca, penaltılarda Bosna Hersek hata yapmadı. 4-2’lik seriyle finale yükseldiler.

DÜNYA FUTBOLUNDA DZEKO GERÇEĞİ: ÜST ÜSTE 20 YIL, HER YIL GOL!

Futbol dünyası ondan daha istikrarlısını görmedi. Bosna Hersek’in yaşayan efsanesi Edin Dzeko, milli takım formasıyla tam 20 yıldır dur durak bilmeden ağları sarsmaya devam ediyor. 2007 yılında başladığı milli gol serüveninde, 2026 yılına gelmemize rağmen her takvim yılında en az bir kez gol sevinci yaşayan tecrübeli yıldız, adeta bir "istikrar abidesi" olduğunu kanıtladı.

20 YILLIK KUSURSUZ SERİ

Edin Dzeko, milli takımdaki ilk golünü attığı 2007 yılından bu yana her sene tabelayı değiştirmeyi başardı. Bazı yıllar 8 golle fırtına estiren, bazı yıllar ise tek golle serisini koruyan Dzeko, fiziksel kalitesini ve golcü içgüdülerini 20 yıl boyunca zirvede tuttu. Özellikle 2009 (8 gol), 2013 (7 gol) ve 2015 (7 gol) yılları kariyerinin en verimli dönemleri olarak kayda geçerken, 2025 yılında attığı 5 golle hala Avrupa'nın en elit forvetlerinden biri olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
