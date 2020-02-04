Tarık Çamdal, Adana Demirspor'dan asgari ücret alacak!

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Antalyaspor'dan ara transfer döneminde ayrılan ve son günde kadrosuna kattığı Tarık Çamdal'a asgari ücret (2.324.70 TL) ödeyecek.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o" dedi.

GALATASARAY'DA 5.5 MİLYON EURO KAZANMIŞTI

2014-2015 sezonu öncesi Eskişehirspor’dan Galatasaray’a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Tarık Çamdal, Sarı Kırmızılı takımda yaklaşık 5.5 milyon Euro ücret kazanmıştı.

