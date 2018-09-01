Tarık Çamdal: 'Paramı almadan Galatasaray'dan ayrılmam'

Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip 1 milyon 925 bin Euro tasarruf eden Galatasaray yönetimi, Tarık Çamdal'la da fesih için masaya oturdu, ancak ummadığı bir cevap aldı.

Sarı kırmızılılar 2014 yılında 4 milyon 750 bin Euro'ya Eskişehirspor'dan alınan ve yılda 1 milyon 605 bin Euro garanti para alan 27 yaşındaki futbolcuya ilk olarak, "Bonservisini verelim, sözleşmeni feshedelim" teklifinde bulundu.

HİÇBİR ŞEKİLDE İNDİRİM YAPMADI

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tarık olumsuz yanıt verince, bu kez futbolcuya, "Geçen yıldan kalan tüm alacaklarını tek seferde ödeyip mukaveleyi feshedelim" önerisi yapıldı.

Tarık Çamdal bunu da kabul etmeyince yeni bir teklif yapılarak, "Geçen yıldan kalan alacağını ve 600 bin Euro ödeyelim, sen de bir kulübe gidip oynarsın" denildi. Yine reddeden Tarık en sonunda, "Sözleşmemde yazan 1 milyon 605 bin Euro'yu almadan ayrılmam. Paramı bırakmam" diyerek, hiçbir şekilde indirim yapmayacağını fade etti.

(Hürriyet)

