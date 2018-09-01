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Tarık Çamdal: 'Paramı almadan Galatasaray'dan ayrılmam'

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

Galatasaray, Tarık'a sırasıyla, 'Bonservisini verelim', 'Geçen yıldan kalan alacaklarını tek seferde verelim' ve 'Geçmişten kalacaklarını ve 600 bin Euro ödeyelim' şeklinde 3 ayrı teklif yaptı. Tarık hepsini geri çevirdi.

Tarık Çamdal: 'Paramı almadan Galatasaray'dan ayrılmam'

Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip 1 milyon 925 bin Euro tasarruf eden Galatasaray yönetimi, Tarık Çamdal'la da fesih için masaya oturdu, ancak ummadığı bir cevap aldı.

Sarı kırmızılılar 2014 yılında 4 milyon 750 bin Euro'ya Eskişehirspor'dan alınan ve yılda 1 milyon 605 bin Euro garanti para alan 27 yaşındaki futbolcuya ilk olarak, "Bonservisini verelim, sözleşmeni feshedelim" teklifinde bulundu.

HİÇBİR ŞEKİLDE İNDİRİM YAPMADI

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tarık olumsuz yanıt verince, bu kez futbolcuya, "Geçen yıldan kalan tüm alacaklarını tek seferde ödeyip mukaveleyi feshedelim" önerisi yapıldı.

Tarık Çamdal bunu da kabul etmeyince yeni bir teklif yapılarak, "Geçen yıldan kalan alacağını ve 600 bin Euro ödeyelim, sen de bir kulübe gidip oynarsın" denildi. Yine reddeden Tarık en sonunda, "Sözleşmemde yazan 1 milyon 605 bin Euro'yu almadan ayrılmam. Paramı bırakmam" diyerek, hiçbir şekilde indirim yapmayacağını fade etti.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray tarık çamdal

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
haklı çocuk yapmayın kardeşim uzun süreli sözleşme anasının ak sütü gibi helal aldıgı paralar gitmeyebilir ulan fatih terim sen adamı gitsin diyosun sennkaç para aldın milli takımdan tazminat onu açıkla varsa yoksa tarık çamdal delikanlı çocuk hukuksal olarak hakkını kullanıyor o hiç yokten külüpten alıyor sen milli takımda bırakmadın paranı insan yoksunu birde bu adamı dışlatırsın millete insan olsan milliyetçi olsan almazdın milli takımdan tazminatını sonra bu adam gitmiyor takımdan şu gitmiyo mobbinglik uygulayın çocuga demi gitme tarık al paranı kardeşim baştan bal badem sondan acı biber
Adam. bulmuş sizin gibi enayileri bırakır mı hiç :)
tarık çamdalı antrenmana bile çıkartmamak lazım onun yerine alt yapıdan biri koyulsun en azından faydası olur
niye etsinki g.saray ondan fakirmi
Hayır Galatasaraylılar ne diye çıldırıyor onu anlamıyorum. Futbolcuyu alırken Fenerin elinden aldık diye zıp zıp zıplıyolar, verimli olmazsa paranı bırak git, ne güzel iş ha. O zaman sözleşmenin manası ne ki ? Tek taraflı yapın sözleşmeleri gitsin. Bu çıldıran arkadaşlar 1,605 bin € yu bırakmasını istiyorlar ya bu arkadaştan, kulüp maç biletini 1605 TL yapsın da bi bakalım stadın önünden geçecekler mi bir daha ?
Sapına kadar haklı terim tff den alacagını alsın dıye 1905 liralik sozlesme imzalayan kimdi simdi adamı hic suclamayın helal olsun
Mecbur mu ? oraya asıl onunla o sözleşmeyi yapanları yazmak lazım. ben de olsam gitmem arkadaş
SANA KIZIYORDUM TARIK AMA ARTIK BU RIYAKAR YALANCI BECERIKSIZ YONETIMI GORDUKTEN SONRA KIZMIYORUM SANA..! MUSTEHAK BUNLARA!!!!
hatırlarmısınız o dönemin yöneticileri gerile gerile hava atıyorlardı fb den kaptık diye doğrusu bjk ye gelmedini hiç istsmemiştim şimdide bunun gibi bombalar var yakında patlat
neden vazgeçecek imzayı attınmı iş biter,adamı başka klüpte kimse oynatmaz bu parayı birdaha rüyasında göremez 1milyon euro fark, 7,5milyon tl eder antalyada belekte 15tane lüx sıfır villa alır.
Sana da yönetime de haram zıkkım olsun
feneri kameni sizi bu yola yola bitiremedi
Falım, bunun yanında halt etmiş...
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