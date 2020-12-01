Tarım Akademisi eğitimleri yoğun ilgi gördü

Prof. Dr. Metin Turan ve Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın, söz konusu konular dahilinde 6 Ocak'a kadar pazartesi ve çarşamba günleri, 19.00-20.30 saatlerinde çevrim içi ortamda öğrencilerle bir araya gelecek.

6 hafta boyunca sürecek eğitimlerin ilk gününde katılımcılara, "Kent Tarımı" kapsamında "kompost yapımı", "evde sebze yetiştiriciliği", "organik tarım", "tarımsal üretimde biyolojik mücadele", "tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği", "tarımda sulama sistemleri", "budama", "tarımsal ürünlerin teknolojik olarak değerlendirilmesi", "bilinçli üreticiden bilinçli tüketiciye gıda zinciri" ve "küresel ısınmanın tarımsal alanlara etkisi" konuları anlatıldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Metin Turan ve Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın'ın verdiği ilk dersin ana teması "Kent Tarımı" oldu.

Çevrim içi arıcılık kursu ise bugün başlıyor. Bal arılarının, besin kaynaklarımızın ve doğanın sağlıklı yaşayabilmesi için hayati önem taşıdığı gerçeğinden hareketle düzenlenen eğitimler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Devrim Oskay tarafından verilecek.

Eğitimlerde, "bal arısı biyolojisi, genetiği ve davranışları", "bal arısı türleri ve ırkları", "koloni bakım ve yönetim teknikleri", "sentetik kimyasalları kullanmadan hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri" ve "bal arısı ürünleri" konularında öğrencilere bilgiler aktarılacak. Dr. Öğr. Üyesi Devrim Oskay, 12 Ocak'a kadar salı ve perşembe günleri, 19.00-21.00 saatleri arasında öğrencilerle bir araya gelecek.

Tarım Akademisi çevrim içi eğitimleri, ilçe halkının kent tarım modeline geçişine ve üreticilerin yanı sıra tüm ilçe halkının bu konuda eğitilmesine katkıda bulunmak adına önce eğitim, sonra saha çalışmaları ile yerel üretimin güçlendirilmesine destek sağlamayı amaçlıyor.

