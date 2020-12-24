Tarım arazileri MASKİ’nin korumasında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak Mahallesinde tarım arazilerini taşkından korumak adına yürütülen dere temizlik çalışmalarını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak Mahallesi’nde bulunan tarım arazilerinin taşkın sıkıntısını önlemek adına dere temizlik çalışmalarını tamamladı. Yapılan temizlik çalışmasıyla, sağlıklı ve güvenli su akışı sağlanarak arazi sahiplerinin taşkın sorunu yaşamasının önüne geçilecek. MASKİ’nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Apak Mahalle Muhtarı Ahmet Gökmen, “MASKİ ekipleri tarafından mahallemizden geçen derede yabani otlar ve zamanla oluşan pislikler temizlendi. Yağmur sularının getirdiği atıklarla dolan deremizde şiddetli yağışlarda taşkın sorunu yaşıyorduk. Bu çalışma sayesinde mahallemiz de ekili dikili arazilerimiz de taşkından kurtulacak. Mahallem ve şahsım adına yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

