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Tarım arazisine yapılan kaçak lüks yapı yerle bir edildi

21.06.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyesi, Fadıllı Mahallesi’nde 5 dönümlük tarım alanı içine yapılan kaçak lüks binayı yıktı.Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, verimli tarım arazilerini kaçak yapılarla talan etmek isteyenlere göz açtırmıyor.

Tarım arazisine yapılan kaçak lüks yapı yerle bir edildi

Nilüfer Belediyesi, Fadıllı Mahallesi’nde 5 dönümlük tarım alanı içine yapılan kaçak lüks binayı yıktı.

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, verimli tarım arazilerini kaçak yapılarla talan etmek isteyenlere göz açtırmıyor. Özellikle kentin kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılık yapma maksatlı izin alınarak başlayan, sonrasında fabrika ya da konut yapılan kaçak yapılar, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından yıkılıyor.
Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin denetimleri sırasında tesbit edilen Fadıllı Mahallesi’ndeki lüks konut da bunlardan biri oldu. 5 bin metrekarelik tarım arazisi üzerine yapılan kaçak yapı, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından yıkılarak yerle bir edildi. 120 metrekare taban alanına sahip iki katlı lüks yapıda, mülk sahibinin itirazlarına rağmen geniş güvenlik önlemleri altında yıkım kararı uygulandı. Yetkililer yıkımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.


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