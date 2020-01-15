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  4. Tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatları iyileştiriliyor

Tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatları iyileştiriliyor

ADANA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, "Soframıza gelen her çeşit meyvenin ve sebzenin yetiştirilmesinde bu insanların eli ve emeği var.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, "Soframıza gelen her çeşit meyvenin ve sebzenin yetiştirilmesinde bu insanların eli ve emeği var. Dolayısıyla bu insanların emeklerinin hakkı için eğitimden sağlığa, ulaşımdan alt yapıya kadar her alanda sağladığımız hizmetleri layıkıyla yerine getirmeliyiz. Onların yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına başlattığımız tüm bu projelerin amacına ulaşması için her türlü gayreti sarf etmekten geri durmamalıyız" dedi.
Vali Demirtaş, mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen METİP kapsamında hazırlanan programa katıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Adana Valiliği YİKOB Doğal Kaynaklar, Ruhsatlar ve Kültür Varlıkları Müdürü METİP Koordinatörü Aysel Sevinç tarafından programın tanıtımıyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.
Sunum sonrasında gerçekleştirilen açılış konuşmalarında Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru’nun ardından bir konuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, Çukurova’nın yılda yer yer üç ürünün hasat edildiği, dünyanın sayılı gıda arz merkezlerinden biri olduğunu vurgulayıp Adana’nın, Türkiye’de tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği önemli bir yerleşim merkezi olduğunu belirtti.
Tarımın bu coğrafyanın bel kemiği olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, ‘’Cumhuriyetten sonra özellikle 1950’lerden itibaren başlayan tarımda makineleşme, beraberinde tarımın ve tarıma dayalı sanayileşmenin gelişmesine zemin hazırlarken tarım işçiliğine dayalı göçün yaşanmasına da sebep olmuştur. 1990’ların ortalarına kadar artarak devam eden bu minvaldeki göç, bu zamandan sonra GAP’ın devreye girmesiyle etkisini yitirse de, mevcudiyetini bugün dahi sürdürmektedir. Bahsettiğimiz bu durumun dışında 2011’den itibaren Suriye’deki kargaşadan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli misafirlerimizin oluşturduğu tarım işçiliği gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Her alanda olduğu gibi tarımda da hem dünya hem ülkemiz geçen yüzyıldan bugüne çok ciddi mesafeler kat etti. Bugün dünya, tarım 4.0’ı konuşma safhasını geride bıraktı. Ülkeler hayata geçirdikleri uygulamalarla fiilen bu safhaya geçtiklerini ilan eder duruma geldiler. Biz de ülke olarak artık gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla bu aşamaya geçmekle mükellefiz’’ dedi.
Vali Demirtaş, tarımla iştigal eden insan kaynağını bilgi, beceri ve donanım açısından en üst seviyeye çıkarmanın gerekliliği ile her kademedeki insan kaynağını dünya tarımında söz sahibi ülkelerin standartlarına çıkarmanın önemini vurguladı.
Mevsimlik tarım işçisi olarak adlandırılan kesimin karşılaştığı sıkıntıları çözüme kavuşturmanın gerekliliğini ifade eden Vali Demirtaş, "İlimizde, 25.000 civarındaki işçi sayısı ile bu sorunu en fazla yaşayan illerin başında geliyor. Bu meyanda başlatılan METİP projesiyle mevsimlik gezici tarım işçilerinin güvenli ulaşım, alt yapıya sahip barınma alanları, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır’’ diye konuştu.
Projenin ilk fazının 2010 yılında başlatıldığını ve o dönemde kente 8.2 milyon TL’lik bir ödenek aktarıldığını, kaymakamlıkların bu ödeneklerle önceden belirledikleri mevsimlik gezici tarım işçilerinin barınma, alt yapı, aydınlatma ve eğitim başlıklarında faydalanacakları hizmetleri sunduğunu ve projenin ikinci fazının ise 2017’de yayımlanan ilgili genelge doğrultusunda devreye alındığını belirten Vali Demirtaş, bu kapsamda ile toplamda 8.4 milyon TL’lik bir ödenek tahsis edildiğini ve bu ödenekle Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde 2 hizmet binası inşa edildiğini, 3’üncü binanın da inşasının sürdüğünü kaydetti.
Arsa temini ile bölgeye kazandırılan her türlü hizmetin devamlılığının ve sürdürebilirliğinin sağlanması açısından, tüm kurumların koordineli bir biçimde çalışması gerektiğini belirten Vali Demirtaş, projelerin başarıyla yürütülmesi için tüm kurumların gereken duyarlılığı göstermesinin gerekliliğini sözlerine ekledi. Vali Demirtaş, "Soframıza gelen her çeşit meyvenin ve sebzenin yetiştirilmesinde bu insanların eli ve emeği var. Dolayısıyla bu insanların emeklerinin hakkı için eğitimden sağlığa, ulaşımdan alt yapıya kadar her alanda sağladığımız hizmetleri layıkıyla yerine getirmeliyiz. Onların yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına başlattığımız tüm bu projelerin amacına ulaşması için her türlü gayreti sarf etmekten geri durmamalıyız" dedi.
Vali Demirtaş, METİP kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerin Adana’ya ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni edip proje kapsamında çalışmalarını sürdüren herkese başarılar diledi.
Program, gerçekleştirilen konuşmaların sonrasında Adana Valiliği YİKOB METİP Bürosunda görevli İş ve Meslek Danışmanı Ebru Aysan’ın Mevsimlik Tarım İşçilerinde Çocuk İşçiliğin Önlenmesi ile Tarım Aracılarının Eğitimi ve Kayıt Altına Alınması Projeleri hakkında bilgi verdiği sunum ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ömer Söğüt tarafından Mevsimlik Tarım İşçilerinin Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB İçin Sera Eğitimi Projesi hakkında gerçekleştirdiği sunumla devam etti.
Vali Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı program; Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hasat, Budama, Sulama, Çapalama Konularında Eğitimi Projesi doğrultusunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarının dağıtılmasıyla sona erdi.

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