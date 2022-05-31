YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Tarım kenti Kırklareli'nde öğrenciler çiftçiliği okulda öğrenecek

Tarım kenti Kırklareli'nde öğrenciler çiftçiliği okulda öğrenecek

31.05.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım kenti Kırklareli'nde öğrenciler çiftçiliği okulda öğrenecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde gelecek yıl eğitim ve öğretime başlayacak Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanında eğitim almak isteyen lise öğrencilerine hem teknik hem de uygulamalı eğitim verecek.

Okul, Anadolu Teknik Program türünde tarım alanında LGS sınav sonucuna göre merkezi yerleştirme ile 30 öğrenci alarak 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında ders başı yapacak.

Tarım kenti Kırklareli'nde tarıma bilimsel metotlarla yaklaşmak isteyen öğrencilerin eğitim göreceği okul yatılı ve karma pansiyonlu olacak.

- Milli Eğitim Müdürü Kalkan Ziraat Odasını ziyaret etti

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okulun tanıtım ziyaretleri kapsamında Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ı ziyaret etti, bilgi verdi.

Salgın döneminde tarımının öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Kalkan, "Tüm dünyada yaşanan gıda konusundaki sıkıntıları üreterek aşacağız. Bunu da önce eğitimle sonra çalışarak yapacağız. İnşallah öğrencilerimizle beraber yapacağımız çalışmalarla üretime katkıda bulunacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu anlatan Kalkan, okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şaylan ise tarım üzerine eğitim verecek bir okulun tarımın en üst düzeyde önemsendiği bir kentte açılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Dünyada teknolojiyle beraber tarım teknolojisinin de ilerlediğini ifade eden Şaylan "Buna ayak uydurabilmemiz için böyle bir lisenin ilimizde ve bölgemizde olması bizi gerçekten sevindirici." diye kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyorTrakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
Bursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldüBursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldü
Aydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandıAydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kırklareli Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:34
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

İstemediğiniz şeyler için kendinizi zorlamayın!

İstemediğiniz şeyler için kendinizi zorlamayın!

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.