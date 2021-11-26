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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 571'inci şubesi Bayburt'ta açıldı

26.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 571'inci şubesi Bayburt'ta açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 571'inci şubesi Bayburt'ta hizmete açıldı.

Vali Cüneyt Epcim, Zahit Mahallesi'ndeki marketin açılışında, kooperatifin 571'inci mağazasının Bayburt'ta açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Enflasyonla mücadele noktasında bu gibi işletmelere çok ciddi ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Epcim, "Bu manada enflasyonun çok oynak olduğu bir dönemde şehrimize böyle bir mağazanın kazandırılmış olması, şehrimize değer katmıştır. 571'inci mağazanın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki bundan sonra da kooperatiflerimiz açacağı marketlerle tüm Türkiye'ye güzel, başarılı hizmetler sunacaktır." dedi.

- "5 yıl içinde 2 bin 500 mağaza brütüne ulaşacağız"

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım da kooperatifin ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Kooperatiflerin sadece çiftçiyi desteklemediğini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin gerek çiftçisini gerek üreticisini gerekse tüketicisini destekleyen bir duruma geldik. Son 10 yılda özellikle çiftçinin ürünlerini değerinde almaya başladık. 2017 yılında 250 milyon liralık alış yaparken, çiftçilerimizden bu yıl toplam 15 milyar lira girdi sağladık." diye konuştu.

Bu yıl 3,5 milyar liralık ürünü üreticiden değerinde aldıklarını söyleyen Yıldırım, böylece köylüyü, çiftçiyi fırsatçılara ezdirmediklerini dile getirdi.

Yıldırım, 3 yıl önce bir olan market sayılarının bugün itibarıyla 571'e ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Yıl sonunda 700 mağaza, maksimumda Allah fırsat verirse 1000 mağazayı açacağız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği hedefler doğrultusunda. Biz bunları da günlük politikalara, günlük siyasete göre yapmıyoruz. Geçen yıl genel müdür olduğumuzda oturup arkadaşlarımla beraber bu şirketin stratejisini yazdık. 5 yıl içinde toplamda 2 bin 500 mağaza brütüne ulaşacağız. Aynı zamanda şimdi gittiğimiz noktalarda özellikle yerel mağazalar, aile marketleri şikayetçi oluyorlar, 'zaten diğer kurumlar bizi öldürüyorlar, zor durumdayız' diye. Biz onlar için de bir çözüm önerisi sunduk. 2022'nin başından itibaren Bayburt da dahil franchising verip bizim şemsiyemiz altına alıp, onları da ürün alarak destekleyip, büyütmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Vali Epcim, Yıldırım ve protokol üyeleri marketin açılışını yaptı.

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