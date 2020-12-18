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Tarım makinaları hırsızları yakayı ele verdi

MALATYA HABERLERİ  | 18.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Malatya’da tarım makinaları hırsızlıkları yapan iki zanlı yakalandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt İlçesi Özal Mahallesinde faili meçhul hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatıldı.

Tarım makinaları hırsızları yakayı ele verdi

Malatya’da tarım makinaları hırsızlıkları yapan iki zanlı yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt İlçesi Özal Mahallesinde faili meçhul hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen 2 şahsın eşkal, kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken 2 adet çapa motoru, 3 adet motorlu testere, 3 adet elektronik terazi, 2 adet elektrikli hidrafor motoru ele geçirdi.
Gözaltına alnan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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