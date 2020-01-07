Tarım Müdürü Günaydın hedeflerini anlattı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne atanan Osman Günaydın’ı ziyaret etti. Daha önce görev yaptığı Yozgat’ta başarılı projeler gerçekleştirdiğini anlatan Günaydın, Ereğli ilçesinde de tarıma yönelik güzel projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı M. Fatih Çakır partisinin bazı yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü’ne atanan Osman Günaydın’ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak’ın Beycuma Beldesi’nden olduğunu dile getiren Tarım Müdürü Günaydın, bölgeye yabancı olmadığını ve yöreyi iyi tanıdığını belirtti. 23 yıldır kamu görevlisi olduğunu ve Yozgat’tan buraya tayin olduğunu ifade eden Günaydın “İlk görev yerim Erzurum’du. Daha sonra uzun yıllar Yozgat’ta görev yaptım. Yozgat’ta çok güzel işler başardık. Türkiye’nin en büyük meyvecilik projelerini yaptık. Orada çok büyük ödüller aldık. AB Sorumlu Girişimcilik alanında ödülümüz var. O enerjilerimizi biriktirdik, inşallah o deneyimleri kendi memleketimize sağlamak istiyoruz. Bununla alakalı şu anda yaptığımız projede, hasat ve budama dönemlerinde altı aylık periyotta 600 kişi ekmek yiyor. Bir köyün arazilerini toplulaştırdık. Oradan da kamu yatırımı gerçekleştirildi. Yaklaşık bugünkü değeri 40 milyon lira. O proje sayesinde Türkiye ilk defa Çin’e ihracat yapıyor. Onun haricinde farklı hayvancılık projelerimiz oldu. Cuma günü Yozgat Bozok Üniversitesi Yılın en iyi yöneticisi olarak bize ödül verecek. Oraya gideceğiz. Bu enerjimizi sizin de sayenizde burayla tanıştırmak istiyoruz. Burada şu anda SWOT analizleri yapıyoruz ve birkaç proje üzerinde çalışıyoruz. Sıkıntımız şu; burada projelerimizi finanse edecek ekstra kurumların olmaması çok kötü. İç Anadolu bölgesinde bu anlamda çok ciddi destekler var. KOP idaresi var, DOKAP var, farklı ajanslar var, hazırladığımız projeler karşılık buluyordu. En son bir tereyağı fabrikası projesi yaptım. Oraya projenin devamı için destek olmak üzere gideceğim. Burada küçükbaş üzerine yoğunlaşacağız. Küçük aile çiftlikleri modelleri var Avrupa’da, onları yaygınlaştırmamız lazım. Coğrafyamız buna müsait. Toplulaştırmaya çok uygun bir arazi yok burada” dedi.