Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Kurban Bayramı açıklaması:

AK Parti Kars Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Kurban Bayramı için satışa çıkarılan kurbanlıklara ilişkin, "Kurbanlıkların kalmamasını ümit ediyoruz, kalırsa da Et ve Süt Kurumumuz buna hazırlıklı." dedi.

Kılıç, AA muhabirine, Türkiye'de hayvan varlığı bakımından önemli bir yere sahip Kars'ta, bu yıl yaklaşık 55 ile 60 bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı'nda kesileceğini söyledi.

Kars'tan ülkenin birçok noktasına kurbanlık sevk edildiğini anlatan Kılıç, "İstanbul ve Trakya'ya kurbanlık götürenlerden aşı ve takiplerini yapanlar var. Onların dışında bile şu anda Kars'tan 10-15 bine yakın büyükbaş, 25 bin de küçükbaş hayvan sevkiyatı var. Türkiye'de bu yıl yaklaşık 700 bin civarında büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş hayvanın kurban edilmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Sevk edilen kurbanlıkların bir kısmının satıldığına işaret eden Kılıç, "Türkiye'de büyükbaşın diğer yıllara göre az da olsa daha pahalı olmasından dolayı küçükbaşa yönelimlerin biraz daha fazla olduğuna dair bilgilerimiz var. Ama hayvan satışı iyi olanların çok memnun olduklarını biliyoruz. Bu bizim için önemli. Karslı hemşerilerimiz birkaç yıl hayvanı kurbana hazırlıyor, bütün umutlarını oraya bağlıyor ve paralı döndüğü zaman hem gelecek yıllarına daha huzurlu giriyor hem de borçlarını ödüyor. Bu şekilde şehrimize sıcak para giriyor, bundan herkes faydalanıyor. Bu yıl iyi bir yıl olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

- "Elde kalan kurbanlıklar için Et ve Süt Kurumu hazırlıklı"

Çiftçi ve üreticilerle iletişim halinde olduklarını ve iyi haberler aldıklarını dile getiren Kılıç, "Kurbanlıkların kalmamasını ümit ediyoruz, kalırsa da Et ve Süt Kurumumuz buna hazırlıklı. Üreticilerimizi bayramın sıkıntılı zamanında daha fazla sıkıntıya sokmamak adına satış yaptıkları bölgelerde üreticilerimizin lehine olacak şekilde kesimler bayram süresince yapılacak. Buradan kurbanlık götürenlerin Kars'a geri dönmelerine ihtiyaç olmayacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman il müdürlüklerince kurbanlık sevklerinin titizlikle yürütüldüğüne değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Sevkiyatı yapılan hayvanların kayıt altında, küpelerinin olması lazım. Büyükbaş hayvanlarda son 1 yıl içerisinde 2 defa şap aşısının yapılması gerekiyor. Küçükbaş hayvanlarda da koyun vebası aşısının yapılmış olması lazım. Yine aradan 21 günün geçmesi gerekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz bunları çok dikkatli yapıyor. Bu belgeler olmadan zaten sevk olmuyor. Aynı zamanda özellikle de kurban dönemlerinde Türkiye'de birçok yerde kontrol noktaları oluşturuluyor. Buradaki amaç, bir yerde hastalık varsa, ülkenin diğer taraflarına yayılmasının önüne geçmektir. Bu çok ciddi bir önlem."

