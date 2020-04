Tarım sektöründe Kovid-19 nedeniyle önlem alınması önerisi

Öztürk, tahıl ve kaliteli kaba yem üretiminin hayvansal üretim zincirini aksatmayacak şekilde garantiye alınması için üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ekilmemiş tarla, nadasa bırakılan arazi kalmayacak şekilde Anadolu'nun ilmek ilmek işlenmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Hayvanların tüketeceği bazı yemlerin ekimine bu aylarda başlanması, hangi üründen hangi bölgelerde ne kadar ekileceğinin bir an önce planlaması gerektiğini anlatan Öztürk, "Bazı ürünlerin fiyatının açıklanması yanı sıra satın alma garantisinin devlet tarafından verilmesi, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak en önemli teşvik unsurlarından biri olacaktır. Ülkemiz 25 milyon tonu bulan karma yem üretimi, 25 milyon tona yaklaşan süt üretimi, 2,4 milyon ton beyaz et, 1,2 milyon ton kırmızı et, 700 bin ton su ürünleri ve 20 milyar yumurta üretimi ile temel hayvansal ürünlerde dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır ancak bu bizi rehavete sevk etmemelidir. Milyonlarca ton tahıl ve yağlı tohum, küspe ve bitkisel yağ ithalatımızın olması da göz ardı edilmemelidir." diye konuştu.