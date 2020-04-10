Tarım ve hayvancılık sektörü yasak dışı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklarla, seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesinin yasak dışı olduğunu bildirdi.

Yeni tip Korona virüs(Kocid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller arasında Antalya’da yer aldı.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ilgili genelgeden iki konuya dikkat çekti.

Vali Karaloğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar ve seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesi yasak kapsamında olmayacaktır.” ifadelerini aktardı.

