YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bodrum'daki programda konuştu:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bodrum'daki programda konuştu:

24.03.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah 2023 sonuna kadar balıkçılıkta ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, balıkçılıkta ihracatın bugün itibarıyla 1,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, hedeflerinin 2023 sonunda bunu 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

Özkaldı, Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "2022 Yılı Uluslararası Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, balıkçılığa büyük önem verdiklerini söyledi.

Balıkçılık konusunda Muğla'nın birinci sırada olduğuna işaret eden Özkaldı, "İhracat konusunda ülkemiz iyi bir noktada 2023 hedefi olarak 1 milyar dolar hedefi koymuştuk. Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar bu hedefi çoktan geçtiler. Bugün itibarıyla bu rakamı 1,4 milyar dolara getirdiler. 2023'ü de revize etmemiz gerekiyordu. İnşallah 2023 sonuna kadar balıkçılıkta ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk." diye konuştu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Milas'ta uzun zamandan bu yana toprakta balık yetiştirdiklerini ve bugün onun hasadını yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de Muğla olarak üretimde birinci olduklarına işaret eden Saylak, "2021 ihracat rakamımız deniz kültür balıkçılığında 97 bin tonla 563 milyon dolara ulaştı. Bu rakam 2020'de 78 bin tonla 409 milyon dolardı. İlk üç aylık periyoda baktığımızda ihracatımızın simülasyonunda 2022'yi de 650 milyon dolar üzerinde bir rakamla tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından deniz kıyısında balık mezatı yapıldı. Etkinlikte Bakan Özkaldı da mezatta 800 liraya balık satın aldı. Daha sonra 50 bin levrek yavrusu denize bırakıldı, misafirlere ekmek arası levrek ve çipura ikram edildi.

Öte yandan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi tarafından deniz temizliği yapıldı. Temizlikte çoğunluğu plastik, cam şişe ve araç lastiği olmak üzere yaklaşık yarım ton atık çıkarıldı.

Program, ilçedeki bir otelde düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı" tanıtım toplantısıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Kırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret ettiKırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret etti
Trabzonspor'un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu'nun şampiyonluk heyecanı:Trabzonspor'un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu'nun şampiyonluk heyecanı:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
13:18
İkindi
16:46
Akşam
19:28
Yatsı
20:44
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.