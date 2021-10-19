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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Yalova'da aronya fidesi dağıtımına katıldı:

19.10.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bakanlık olarak aronya ve kivi bahçesi kurmada çok büyük desteklerimiz var. Bunlar artarak devam edecektir"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Bakanlık olarak aronya ve kivi bahçesi kurmada çok büyük desteklerimiz var. Bunlar artarak devam edecektir." dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ziyaretlerde bulunan Özkaldı, il merkezinde Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısının ardından çiftçilere aronya fidesi dağıtım törenine katıldı.

Özkaldı, müdürlük binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Yalova aronyası" ve "Yalova kivisi"ne coğrafi işaret belgesi verilmesinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Yalova'da 3 yıl önce kaynakların etkili kullanılması üzerine çalışma yaptıklarını aktaran Özkaldı, şöyle devam etti:

"Tarımsal sulama burada istediğimiz seviyede değil. Bunu artırmak için gayret gösteriyoruz. Önemli kararlar aldık. Sulama yapılan tarım alanlarını artırmak için gayret göstereceğiz. Bakanlık olarak aronya ve kivi bahçesi kurmada çok büyük desteklerimiz var. Bunlar artarak devam edecektir. Yalova'da tarımsal üretim için büyük fırsatlar var. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da bu fırsatlar, bu destekler Bakanlığımız tarafından devam ettirilecektir."

Özkaldı, Yalova'nın artan nüfusu ve göç alması nedeniyle büyüyen bir il olduğuna dikkati çekti.

İçme suyu kaynakları bugün için yeterli olsa da uzun yılları hedeflediklerini aktaran Özkaldı, "En az 2050 yıllarını bugünden planlıyoruz. İçme suyu ve tarımsal sulama yönüyle Yalova'mızı inşallah mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Çiftçilere 27 bin fide dağıtıldı

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Yalova kivisi ve aronyasının dünyada bir marka haline geldiğini belirtti.

Aronyanın Türkiye için yeni bir ürün olduğunu anlatan Büyükgümüş, "Bu üründe öncelikli olarak yüzde 50 üretimi organik olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hedefimize sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Bunun ardından da sadece taze olarak tüketimi değil, işlenmiş ürünleri kurutmayla aronya ve kivinin de katma değerini artırarak piyasayla buluşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da yılbaşı itibarıyla aronya üretiminde 150 dekarı aştıklarını söyledi.

Bugün dağıtılan 27 bin aronya fidesi ile 160 dekar ilaveyle 310 dekara ulaşacaklarını bildiren Parıldar, "Antioksidan seviyesi çok yüksek, aynı zamanda bir sağlık bitkisi olan aronya, ilimizde Yalova aronyası olarak tescilini sağladığımız bir proje. Hedefimiz ilimizde ürünün tamamını organik üretmek." değerlendirmesinde bulundu.

Fidelerin çiftçilere dağıtılmasıyla sona eren programa, Yalova Valisi Muammer Erol, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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