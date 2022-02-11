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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şırnak'ta temaslarda bulundu

11.02.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şırnak'ta temaslarda bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Şırnak Valiliğini ziyaret eden Tunç, Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Tunç, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Şırnak Belediyesine geçen Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Tunç, temasları kapsamında Şırnak Üniversitesi Ebul-İz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uzman Eller Projesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

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