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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur

İZMİR HABERLERİ  | 30.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur. Binaların altında kalan her vatandaşımız bir şekilde çıkar."


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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
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