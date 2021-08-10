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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı"

10.08.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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