Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da değerlendirmelerde bulundu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık rekoltesine ilişkin çok ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek, "İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azabilir belki, sezon içerisinde bir miktar daha azalabilir ama görünen o ki ilk defa burada açıklıyorum; 665 bin ton fındık rekoltemiz var." dedi.

Pakdemirli, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara "Fındıkta memnuniyetsizliği olan var mı?" sorusunu yöneltti.

Salondakilerin alkışlaması üzerine Bakan Pakdemirli, "Alkışı da verdik Cumhurbaşkanımıza, bir daha bir alkış verin Cumhurbaşkanımıza." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, fındıkla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fındıkla ilgili iki önemli şey açıklayacağım. Bir tanesi rekolteyi açıklayacağım. Diğerini de açıklayacağım. Şimdi 2 yıl boyunca hakikaten üreticinin alnının terinin karşılığını verme çabası içerisinde olduk. Bu iş için çok ince hesap, kitap, piyasa oyuncularıyla görüşme, sizin bazı hoşunuza gitmeyen oyuncular olsa dahi onlarla da görüşme çünkü onlar da bu işin oyuncuları, bu işin büyük alıcıları. Herkesi dinleme, herkesten fikir alma, üreticiden fikir alma, alıcıdan fikir alma, yurt dışındaki alıcıdan fikir alma, yurt dışındaki üreticiden fikir alma, bunların hepsini yaptık."