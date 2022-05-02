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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da vatandaşlarla bayramlaştı

02.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da vatandaşlarla bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da vatandaşlarla bir araya gelerek bayramını kutladı.

Kirişci, Adana Valiliğince 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, bazı milletvekilleri ve diğer ilgililerin yanı sıra vatandaşlarla bayramlaşan Kirişci, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramların sevinç, mutluluk olduğunu aktaran Kirişci, huzur ve sükun içerisinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

Kirişci, dün Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz için düzenlenen cenaze törenine katıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz, bu vatan, bayrak, aziz millet için gözlerini kırpmadan canlarını ve kanlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların makamları yücedir. Bütün şehitlerimize müteşekkir olduğumuzu, onların sayesinde bu ülkede nefes aldığımızı bir kez daha belirterek 'ruhları şad olsun' diyorum. Memleketimize, içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikelere karşı ordumuzun, emniyet güçlerimizin, devletimizin bütün birimlerinin her zaman olduğu gibi bunlara gereken cezayı ve cevabı vermeye devam edeceğini bir kez daha belirtmek istiyorum."

"İnşallah önümüzdeki günlerde, ülkemiz açısından çok daha güzel, umut verici gelişmelerin olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyoruz." diyen Bakan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugünlerde biraz yağış dolayısıyla ülkemizin farklı yerlerinde bizim kendi tarım alanlarımızı ilgilendiren hususlarda bazı eksiklikler, yağıştan kaynaklı olumsuzluklar olabiliyor. Bunlar ülkemizin genel üretimini sarsacak boyutta olmayıp her zaman olduğu gibi beklenilen durumlardır. Daha büyük felaketlerden Cenabı Hak ülkemizi ve bütün ülkemizin varlıklarını muhafaza eylesin."

Kirişci, konuşmasının ardından bayramlaşmaya katılanlarla sohbet etti.

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