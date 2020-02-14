Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bingöl Sektör Toplantısı'nda konuştu:

BİNGÖL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdalar istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin süreceğini belirterek, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi. Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Pakdemirli, SÜTAŞ Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu, SÜTAŞ yetkililerinden bilgi aldı. Pakdemirli, daha sonra Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Bingöl Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda, tarım ve orman sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığa geldiği ilk günden itibaren tüm Türkiye'yi dolaşarak ülkenin tarım problemlerini teşhis edip tedavi yöntemlerini ortaya koyduklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bügün itibarıyla tarımda önemli bir üründe önemli bir problem kalmadı. Bununla ilgili en başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü sizler namına ne zaman gelip 'Üreticilerin şöyle bir problemi var.' dediğimizde her zaman bize dedi ki 'Çözün, üreticiyi, yetiştiriciyi, besiciyi memnun edin.' Biz de mümkün mertebe her problemin üzerine gittik. Her birini aynı günde belki çözemedik ama belli bir süre geçtikten sonra. Bugün Türkiye'de tarım ürünleri namına, et süt ürünleri namına herhangi bir problem kalmadığını gururla söyleyebilirim. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır."

Bakan Pakdemirli, "Tarımda bugün neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz, yolculuğumuz neresi?" sorularına yanıt vererek, Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu, son 17 yılda tarımsal hasılanın 486 kat, bitkisel üretimin yüzde 20, tohum üretiminin 8-10 kat arttığını, kırsal kalkınma alanlarında 200 bin istihdam sağlandığını, 193 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç edildiğini söyledi. Pakdemirli, Bakanlıklarınca 2002-2018'de yapılan hizmet ve yatırımları verilerle anlattı. Bingöl'de kurulan SÜTAŞ ile kentin ihracatının artacağına işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti: "SÜTAŞ tüm bölgeye hizmet edeceği gibi etraftaki komşu ülkelere mutlaka hizmet edecek. Türkiye'nin sınırlarından ufka doğru yeni müşteriler, yeni pazarlar aramak için mutlaka bakıyor olacaktır. Dış ticaret fazlamız 5,3 milyardır. Hani diyorlar ya Türkiye için aslında sizi kötülüyorlar. Yani diyorlar ki 'Türkiye artık bir ithalat cenneti oldu, kendi kendine yetmiyor.' 18 milyar dolar ihracatımızla, 5,3 milyar dış ticaret fazlamızla Türkiye ihracatçı bir ülke ve kendi kendine yüzde 100 üzerinden fazla yetebilen ülkelerin en başında geliyor."