YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bingöl Sektör Toplantısı'nda konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bingöl Sektör Toplantısı'nda konuştu:

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.02.2020 20:44 | Son Güncelleme

"Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" - "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. 6 gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz"

BİNGÖL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdalar istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin süreceğini belirterek, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Pakdemirli, SÜTAŞ Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu, SÜTAŞ yetkililerinden bilgi aldı.

Pakdemirli, daha sonra Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Bingöl Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda, tarım ve orman sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığa geldiği ilk günden itibaren tüm Türkiye'yi dolaşarak ülkenin tarım problemlerini teşhis edip tedavi yöntemlerini ortaya koyduklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bügün itibarıyla tarımda önemli bir üründe önemli bir problem kalmadı. Bununla ilgili en başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü sizler namına ne zaman gelip 'Üreticilerin şöyle bir problemi var.' dediğimizde her zaman bize dedi ki 'Çözün, üreticiyi, yetiştiriciyi, besiciyi memnun edin.' Biz de mümkün mertebe her problemin üzerine gittik. Her birini aynı günde belki çözemedik ama belli bir süre geçtikten sonra. Bugün Türkiye'de tarım ürünleri namına, et süt ürünleri namına herhangi bir problem kalmadığını gururla söyleyebilirim. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır."

Bakan Pakdemirli, "Tarımda bugün neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz, yolculuğumuz neresi?" sorularına yanıt vererek, Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu, son 17 yılda tarımsal hasılanın 486 kat, bitkisel üretimin yüzde 20, tohum üretiminin 8-10 kat arttığını, kırsal kalkınma alanlarında 200 bin istihdam sağlandığını, 193 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç edildiğini söyledi.

Pakdemirli, Bakanlıklarınca 2002-2018'de yapılan hizmet ve yatırımları verilerle anlattı.

Bingöl'de kurulan SÜTAŞ ile kentin ihracatının artacağına işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"SÜTAŞ tüm bölgeye hizmet edeceği gibi etraftaki komşu ülkelere mutlaka hizmet edecek. Türkiye'nin sınırlarından ufka doğru yeni müşteriler, yeni pazarlar aramak için mutlaka bakıyor olacaktır. Dış ticaret fazlamız 5,3 milyardır. Hani diyorlar ya Türkiye için aslında sizi kötülüyorlar. Yani diyorlar ki 'Türkiye artık bir ithalat cenneti oldu, kendi kendine yetmiyor.' 18 milyar dolar ihracatımızla, 5,3 milyar dış ticaret fazlamızla Türkiye ihracatçı bir ülke ve kendi kendine yüzde 100 üzerinden fazla yetebilen ülkelerin en başında geliyor."

- "Tüm ülkede denetim seferberliğine başlıyoruz"

Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri ve firmaların ifşası konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

"Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." diyen Pakdemirli, "Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Pazartesi ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğine, 6 gün devam edecek bu denetim seferberliğine tüm ülkede pazartesi itibarıyla başlıyoruz." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarındaki fındığı satışa sunacaklarını da belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"TMO biliyorsunuz son iki sezondur fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor ve üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon da biliyorsunuz TMO 16,5-17 liradan fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar lira Türkiye ekonomisine ve bilançosuna bir artı sağlamıştı. Şimdi elimizde bir miktar stok var. Bu stokları da bir şekilde yeni sezona hazırlanabilmek için elimizden yavaş yavaş çıkarmamız gerekiyor. O yüzden 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,50 liradan bunu arzu edenlerin kullanımına, istifadesine açıyoruz. 20,50 liradan TMO fındığını pazarlamaya 1 Mart itibarıyla başlıyoruz."

Bingöl'deki hizmetlerle de değinen Pakdemirli, tarım kredi kooperatifi marketi açılması, 25 kırsal kalkınma projesi, 19 ahır-ağıl projesi, 18 üreticiye damızlık koç, Guldar domatesine coğrafi işaret verilmesi konularına değindi ve diğer yatırımların tamamlanacağı müjdesini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl İl Sektörler Toplantısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Bingöl Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:37
İkindi
15:32
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Bingöl Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Saray Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Bingöl Valiliği’nden Sur, Cizre Ve Silopi’den Göç Eden Öğrencilere Nakdi Yardım

Bingöl Valiliği’nden Sur, Cizre Ve Silopi’den Göç Eden Öğrencilere Nakdi Yardım

Bingiad’dan Genç Belediye Başkanı Ariç’e Plaket

Bingiad’dan Genç Belediye Başkanı Ariç’e Plaket

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.