Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bingöl Sektör Toplantısı'nda konuştu:

BİNGÖL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdalar istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin süreceğini belirterek, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Pakdemirli, SÜTAŞ Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu, SÜTAŞ yetkililerinden bilgi aldı.

Pakdemirli, daha sonra Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Bingöl Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda, tarım ve orman sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığa geldiği ilk günden itibaren tüm Türkiye'yi dolaşarak ülkenin tarım problemlerini teşhis edip tedavi yöntemlerini ortaya koyduklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bügün itibarıyla tarımda önemli bir üründe önemli bir problem kalmadı. Bununla ilgili en başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü sizler namına ne zaman gelip 'Üreticilerin şöyle bir problemi var.' dediğimizde her zaman bize dedi ki 'Çözün, üreticiyi, yetiştiriciyi, besiciyi memnun edin.' Biz de mümkün mertebe her problemin üzerine gittik. Her birini aynı günde belki çözemedik ama belli bir süre geçtikten sonra. Bugün Türkiye'de tarım ürünleri namına, et süt ürünleri namına herhangi bir problem kalmadığını gururla söyleyebilirim. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır."