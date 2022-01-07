Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kütahya'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların azalacağını hep birlikte müşahede ediyor olacağız." dedi.

Simav Seracılık Organize Sanayi Bölgesi alanı ve su kuyularında incelemelerde bulunan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, bölgede yatırım yapanların Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenerek birçok eve aş ve iş imkanı sağladıklarını söyledi.

Ziyaret ettiği İsmail Taş'a ait serada çok kaliteli, güzel, yerli tohumdan, "taş gibi" domatesler üretildiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 sene önce burayı kurmuş. Kendi beyanlarıyla şu ana kadar maliyetini çıkarmış seralar. Bundan sonra kar ederek gidiyor. Kendisi mutlu, üretimde olmaktan mutlu. Tarımsal üretim, çok güzel bir şey. Tarımsal üretimin bir ilerisi de bunu organize bir şekilde, sürekli üretmek. Süreklilik, son derece önemli. İşte seralar da bu imkanı veriyor. Türkiye çapında seralarda üretim yapan arkadaşlarımız, ekseriyetle mutludur. Seracılık, hızlı bir şekilde büyüyor. Son 3-4 senede 50 bin dekardan daha fazla alan, başta Ziraat Bankasında sübvanse kredisi olmak kaydıyla büyümüştür. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde üretim artışı var. Seralarda organize bir şekilde üretimin artmasının 84 milyon vatandaşımıza faydası var. Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların azalacağını hep birlikte müşahede ediyor olacağız."

Pakdemirli, Simav Seracılık Organize Sanayi Bölgesinin 1100 dekar alanda kurulacağını dile getirerek "Bugün itibarıyla bütün taliplerin bir an evvel faaliyete geçmesini beklediği bir sera bölgemiz. Tüm vatandaşlarımızı, yeni iş kuracak olanları, öncelikle tarıma davet ediyorum çünkü tarımda bereket, bol kazanç var." ifadesini kullandı.

