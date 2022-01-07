YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kütahya'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kütahya'da konuştu:

07.01.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların azalacağını hep birlikte müşahede ediyor olacağız" - "Süreklilik, son derece önemli. İşte seralar da bu imkanı veriyor. Türkiye çapında seralarda üretim yapan arkadaşlarımız, ekseriyetle mutludur"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların azalacağını hep birlikte müşahede ediyor olacağız." dedi.

Simav Seracılık Organize Sanayi Bölgesi alanı ve su kuyularında incelemelerde bulunan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, bölgede yatırım yapanların Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenerek birçok eve aş ve iş imkanı sağladıklarını söyledi.

Ziyaret ettiği İsmail Taş'a ait serada çok kaliteli, güzel, yerli tohumdan, "taş gibi" domatesler üretildiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 sene önce burayı kurmuş. Kendi beyanlarıyla şu ana kadar maliyetini çıkarmış seralar. Bundan sonra kar ederek gidiyor. Kendisi mutlu, üretimde olmaktan mutlu. Tarımsal üretim, çok güzel bir şey. Tarımsal üretimin bir ilerisi de bunu organize bir şekilde, sürekli üretmek. Süreklilik, son derece önemli. İşte seralar da bu imkanı veriyor. Türkiye çapında seralarda üretim yapan arkadaşlarımız, ekseriyetle mutludur. Seracılık, hızlı bir şekilde büyüyor. Son 3-4 senede 50 bin dekardan daha fazla alan, başta Ziraat Bankasında sübvanse kredisi olmak kaydıyla büyümüştür. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde üretim artışı var. Seralarda organize bir şekilde üretimin artmasının 84 milyon vatandaşımıza faydası var. Seralarda üretim ve süreklilik arttığı sürece fiyatlardaki dalgalanmaların azalacağını hep birlikte müşahede ediyor olacağız."

Pakdemirli, Simav Seracılık Organize Sanayi Bölgesinin 1100 dekar alanda kurulacağını dile getirerek "Bugün itibarıyla bütün taliplerin bir an evvel faaliyete geçmesini beklediği bir sera bölgemiz. Tüm vatandaşlarımızı, yeni iş kuracak olanları, öncelikle tarıma davet ediyorum çünkü tarımda bereket, bol kazanç var." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Kütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandıKütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandı

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:11
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:22
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.