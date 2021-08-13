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  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'ta yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'ta yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:

13.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üreticilerimizin tüm taleplerini alıyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından zarar gören vatandaşların taleplerini aldıklarını belirterek, "Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören bölgelerde incelemelerini sürdüren Pakdemirli, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tüm yaraların sarılacağını vurgulayan Pakdemirli, "Üreticilerimizin tüm taleplerini alıyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Pakdemirli, daha sonra Vali Ersin Yazıcı ile Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in Manavgat'taki ailesini ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, Yüksel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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