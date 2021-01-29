Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "SÜTAŞ Bingöl Hayvancılık Entegre Tesisi Etki Analizi Lansmanı"nda konuştu:

BİNGÖL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor. Mutlaka bu tesislerin oluşmasına kırsal kalkınma destekleriyle katkı vereceğiz." dedi. Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın aldığı yatırım kararı çerçevesinde "SÜTAŞ Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımı" kapsamındaki Çeltiksuyu köyünde yapımı süren tesislerde düzenlenen "SÜTAŞ Bingöl Hayvancılık Entegre Tesisi Etki Analizi Lansmanı"na katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, Bingöl başta olmak üzere, bölgeye önemli katkılar sağlayacak, hayvancılık sektörüne değer katacak bu projenin ülkeye hayırlar getirmesini diledi. 1,1 milyar lira gibi büyük bütçeli bu yatırımın, istihdam başta olmak üzere, tarımsal sanayinin gelişmesine, göçün önlenmesine ve bölgenin kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracağına yürekten inandığını ifade eden Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, yetiştiricinin emeğini, özel sektörün yatırım gücüyle birleştirerek bu sektörü daha çok üretime ve daha çok katma değere dönüştürmeye gayret ettiklerini bildirdi.

- 18 yılda hayvancılığa 73 milyar lira destek verdik" "Son 18 yılda hayvancılığa reel rakamlarla 73 milyar lira destek verdik. Son 2,5 yılda ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle hayvancılıkta, yerli, yeterli ve kaliteli üretim anlayışıyla çalışmalarımıza hız kattık. Son 3 yılda hayvancılığa verdiğimiz desteği

2 kattan fazla artırarak, 7,8 milyar Liraya çıkardık." diyen Pakdemirli, kaliteli süt temini için çiğ süt üretimine önemli miktarda destek sağladıklarını belirtti. Pakdemirli son 3 yılda çiğ süt prim desteğini 2,3 kat artışla 695 milyon liradan 1,6 milyar liraya çıkardıklarını aktararak, "25 Ocak 2020'de çiğ inek sütünün sınıflandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. Bu kapsamda sanayi için önemli olan sınıflandırılmış çiğ süte ilave pirim veriyoruz. Geçen yıl pilot olarak 3 ilimizde başlattığımız bu çalışmayı, önümüzdeki yıl 81 ilimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Ayrıca geçen yıl sonbahar döneminde çiğ süt fiyatını yüzde 22 artışla litre başına 2,8 liraya yükselttik." diye konuştu.

Süt üretiminin yanında, kırsal kalkınma hibeleriyle ülkedeki modern hayvancılık tesislerinin artmasını da teşvik ettiklerine işaret eden Pakdemirli, bu kapsamda son 2,5 yılda toplam 160 milyon lira hibe ödediklerini aktardı. - "Son yıllarda hayvan varlığında çok ciddi artışlar yaşanıyor" "Tüm destekler ve etkin politikalar sayesinde son yıllarda hayvan varlığında çok ciddi artışlar yaşanıyor. Son iki yılda büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 8 artışla 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımızı ise yüzde 20 artışla, 55,1 milyon başa çıkardık. Gururla söylüyorum ki; bugün Türkiye küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş sayısında ikinci sırada. Yürüttüğümüz etkin ıslah projeleri ile verimi yüksek kültür ırkı sığır sayısının toplam sığır varlığı içerisindeki payı yüzde 19'dan yüzde 48,4'e yükseldi." ifadelerini kullanan Pakdemirli, geçen yıl büyükbaş damızlıklardan 250 bin ilave buzağı aldıklarını kaydetti. Pakdemirli verim artışına yönelik bu çalışmaların hayvansal üretime de doğrudan yansıdığına dikkati çekerek, 2020'nin ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplanan inek sütü miktarının yüzde 4, içme sütü miktarının yüzde 11 artış gösterdiğini belirtti.

Süt ürünleri bazında ise inek peynirinin yüzde 10, kaymağın yüzde 8, tereyağı miktarının yüzde 6 arttığını bildiren Pakdemirli, 2019'da 23 milyon tona yükselen toplam süt üretiminin 2020 verileri açıklandığında bu rakamın üzerine çıkacağını aktardı. - Bitkisel üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" Pakdemirli, "2020'de toplam bitkisel üretimimiz bir önceki yıla göre 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu vesileyle buradan bütün üreticilerimize, çiftçilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyor, ellerine emeklerine sağlık diyorum." şeklinde konuştu. Salgının geçen yıl tüm dünyada tarım ve gıda sektörünü olumsuz etkilediğini ifade eden Pakdemirli Türkiye olarak bu süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarıyla yürüttüklerini, yürütmeye de devam ettiklerini belirtti. - "Gıda arzı ile ilgili hiçbir sorunla karşılaşmadık" Pakdemirli, "Bakanlık olarak aldığımız 101 tedbir sayesinde gıda arzı ile ilgili hiçbir sorunla karşılaşmadık. Gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirdik, tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık ve pandeminin bu olumsuz atmosferine rağmen, sağladığımız destekler ve yeni projelerimizle tarım ve hayvancılık sektörümüz büyümeye ve gelişmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

2020 yılının ilk 3 çeyrek ortalamasında yüzde 5,3 büyüyen tarım sektörünün ekonomiye önemli katkılar sağladığını dile getiren Pakdemirli 2020 yılının ilk 11 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdiğini kaydetti. Canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaret fazlasının 2019 yılında 585 milyon dolar iken, 2020 yılının ilk 11 ayında 2019 yılının tamamını geçerek 712 milyon dolara ulaştığını anlatan Pakdemirli ayrıca geçen yıl Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatını başlattıklarını hatırlattı. - "25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık" Pakdemirli 2019'da Cumhurbaşkanı himayelerinde 15 yıl aradan sonra 3. Tarım ve Orman Şurasını düzenlediklerini dile getirerek, "5 yıllık planlarımızı oluşturduk ve 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık. Ardından vakit geçirmeden eylem planımızı hazırladık ve uygulamaya geçtik. Hayvancılık bu şuranın ana konularının başında geliyor. Geçen yıl pandemiye rağmen şura sonucunda

belirlediğimiz projeleri birbir hayata geçirdik." dedi.

İlk olarak nisan ayında Dijital Tarım Pazarını (DİTAP) uygulamaya aldıklarını, hayvansal ürünleri eylül ayı gibi sisteme dahil etmeye başladıklarını, Cumhurbaşkanının imzası ile yayımlanan kararda artık DİTAP'ın da tarımsal destekleme kalemleri arasına alındığını hatırlatan Pakdemirli, Bakanlığın belirlediği hayvan ve hayvansal ürünleri, DİTAP üzerinden sözleşmeli usulde pazarlayan yetiştiricilere destek verdiklerini aktardı. - "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor" Pakdemirli, "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor. Mutlaka bu tesislerin oluşmasına kırsal kalkınma destekleriyle katkı vereceğiz. 650 ihtiyacımız var dediğiniz çiftlikleri, mevzuat açısından bir problemimiz yoksa yüzde 70'in üzerinde katkı ile bu bölgede yaptıracağız. Önemli olan bu çiftliklerde sözleşmeli üretimin başlaması ve devam etmesi. Bu çalışmayı birlikte yürütüyor olacağız." diye konuştu. Pakdemirli SÜTAŞ'ın Hayvancılık Eğitim Merkezleri ile sektördeki bilgi kapasitesini artırmak için sağladığı katkıyı da yakından takip ettiğini dile getirerek, hayvancılığı daha fazla teknoloji ve inovasyonla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bingöl'e sağladıkları tarımsal desteği anlatan Pakdemirli, kente 18 yılda 6,8 milyar Lira tarımsal destek sağladıklarını, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 69 milyon lira hibe desteği ödediklerini bildirdi. Pakdemirli Bingöl'ün son 18 yılda bitkisel üretim değerini 5 kat artışla 136 milyon liraya; hayvansal üretim değerini de 13 kat artışla 2 milyar liraya çıkardığını ifade ederek, SÜTAŞ yatırımının da ayrıca hem Bingöl hem de bölgede tarım ve hayvancılık alanında farklı bir iklim oluşturacağından emin olduğunu dile getirdi. "İnşallah Bingöl bu sayede bölgenin parlayan yıldızı olacak." diyen Pakdemirli SÜTAŞ'ın Bingöl'de yapacağı entegre tesis yatırımı ile günlük 1063 ton süt işleneceğini, günlük 600 ton yem üretileceğini belirtti. Bütün tesislerin tam kapasite üretime geçmesiyle bölge hayvan varlığına ilave 95 bin baş katkı sağlayacağına dikkati çeken Pakdemirli, SÜTAŞ tarafından Bingöl başta olmak üzere 250 kilometre çapta yer alan Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan da çiğ süt tedarik edileceğini, bu illerdeki yetiştiricilerle sözleşmeli bitkisel üretim yapılacağını kaydetti.

Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bingöl ve çevresinde yem bitkileri üretimi ve hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir dönüşüm sağlanacak. Bu yatırım bünyesindeki arıtma ve biogaz tesisinde, çiftliklerden ve fabrikadan çıkan organik atıklar işlenerek 6,4 megawatt elektrik üretilecek. Üretilen elektrik enerjisi 50 bin kişinin günlük elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak. Yatırım kapsamında Ar-Ge, inovasyon ve eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Bingöl'ü Türkiye'de hayvancılığın önemli bir merkezi yapacak olan Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi ve Çiftliği, Teşhis Laboratuvarı ve Sağlık Merkezi, Genomik Seleksiyon Laboratuvarı, Embriyo Çalışmaları Laboratuvarı ve Genomik Boğa Yetiştirme Merkezinin yatırım projesi arasında yer alması bizi memnun ediyor." - "SÜTAŞ'ın bu yatırımının bölgeye katkısını çok net olarak görüyoruz" Bu tesisler tamamlandığında SÜTAŞ'ın en büyük ve en kapsamlı yatırımı olacağını ifade eden Pakdemirli, "Bu tesisi diğer SÜTAŞ tesislerinden ayıran en önemli özellik içinde genomik seleksiyon ve embriyo üretim merkezini barındıracak olması. Bu merkezlerde Anadolu'ya özgü hayvan ırklarının geliştirilmesi planlanmakta. Burada yapılacak çalışmalar sayesinde ülkemizdeki hayvan ırklarının verimliliğine katkı sağlanmış olacak. Bu yatırımlar, Bingöl'de ziraat ve veteriner fakültelerinin olması tarım ve hayvancılıkta yeni bilim üssümüz olacağını göstermektedir." diye konuştu.