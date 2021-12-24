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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Zonguldak'ta temaslarda bulundu

24.12.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Zonguldak'ta temaslarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Zonguldak'ta temaslarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde altyapı çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) inceleme yaptı.

Bir dizi ziyaret ve sektör toplantısına katılmak için kente gelen Bakan Pakdemirli, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'den organize sanayi bölgesi ile ilgili bilgi aldı.

Demir, çalışmaları ağustosta başlayan 560 dönüm alandan oluşan sanayi bölgesinde her biri yaklaşık 25 bin metrekareden oluşacak 17 sera yapılacağını söyledi. Seralarda öncelikle salkım domates olmak üzere sebze ve süs bitkileri üretimi yapılacağını anlatan Demir, "Zonguldak Çaycuma TDİOSB'de her biri 20 dekar büyüklüğünde kurulacak seralarda topraksız tarım yapılacak. Seralar yüksek teknolojili, polikarbon ve çelik konstrüksiyon olacak. Sera işletmesinde yaklaşık 750 kişiye istihdam sağlanacaktır. Lokasyonu itibarıyla Karadeniz limanları arasında avantajı olan Zonguldak, kara yolu ve demir yolu bağlantıları sayesinde önemini artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile diğer ilgililerin de eşlik ettiği Pakdemirli, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Pakdemirli'ye, Vali Tutulmaz madenci feneri hediye etti.

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