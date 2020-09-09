Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin açıklama: (1)

HATAY (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınının 93 saat sonunda tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an itibarıyla çok ufak tüterlerin bulunduğunu, sahanın üç dört gün daha kesinlikle terk edilmeyeceğini ve izleneceğini belirtti.

Yangının 93 saat sonunda tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, "Belli yerlerde çıkması veya parlaması muhtemel yerlerde de araçlarımız mevcut. Güney kısmında ikinci bir çemberimiz de var diyebiliriz. Aslında, yangın seyri bizim tarafımızdan bilinmekle beraber etrafını çevirmeden teknik olarak kontrol altında demedik. Demek de istemedik. Bu anlamda biraz da bu sabah saatlerini beklemiş olduk." diye konuştu.

Pakdemirli, yangınla mücadelede destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

(Sürecek)

