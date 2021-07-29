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  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması:

29.07.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir" - "Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımdaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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antalya yangın Manavgat

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