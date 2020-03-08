Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Türkiye-Rusya mutabakatı değerlendirmesi:

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin, "Bir neticeye ulaştık. En büyük dileğimiz bölgenin sakinleşmesi. Aslında tüm Batılı ülkelerin de işine yarayacak bir iş yaptık. Üç sene önceye kadar Avrupa'da Paris'ten Londra'ya kadar DEAŞ terör örgütü eylem yapıyordu. Biz bölgeye girdik ve bölge rahatladı." dedi.

Pakdemirli, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde, AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısında konuşan Pakdemirli, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere acil şifalar diledi.

Pakdemirli, Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da imzalanan mutabakata ilişkin "Bir neticeye ulaştık. En büyük dileğimiz bölgenin sakinleşmesi. Aslında tüm Batılı ülkelerin de işine yarayacak bir iş yaptık. Üç sene önceye kadar Avrupa'da Paris'ten Londra'ya kadar DEAŞ terör örgütü eylem yapıyordu. Biz bölgeye girdik ve bölge rahatladı. Türkiye bölgede kurulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemektedir. Bu yüzden oradayız." diye konuştu.