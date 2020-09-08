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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye yangın bölgesindeki aileden iadeyi ziyaret

HATAY HABERLERİ  | 08.09.2020 21:08 | Son Güncelleme

Ailenin küçük kızları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la telefonla görüşüp yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bilgi aldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi yangın bölgesindeki evlerinde konuk eden aile, iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde Hayrullah ve Zekiye Olgar, dün akşam evlerine gelen Bakan Pakdemirli'ye iadeyi ziyaret gerçekleştirmek istedi.

Hatay'daki yangın nedeniyle kurulan koordinasyon merkezine kızları Hayrunnisa, İshak ve Ebrar Olgar'la gelen aile, Bakan Pakdemirli'ye üzüm ikram etti.

Üzümün kendisi için özel bir anlamının olduğunu belirten Pakdemirli, "Üzümü ailece çok severiz. Rahmetli babam çok severdi. Evlatlarım çok sever." dedi.

Aileye teşekkür eden Bakan Pakdemirli, ilkokula giden kızlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la telefonda görüştürdü.

Kızların yeni eğitim öğretim yılının ne zaman açılacağını sorması üzerine Bakan Selçuk, "Ayın 21'inde ilkokul 1'leri ve ana sınıflarını açıyoruz. Onlardan başladık. Sonra da 2'ler, 3'ler, 4'ler gelecek. Bir ay sonra da 2'lerin, 3'lerin, 4'lerin açılıp açılmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılacak. Biliyorsun kabinede karar veriliyor. Cumhurbaşkanımız orada başkanlık yapıyor ve orada bütün bakanlar konuşuyorlar, istişare ediyorlar. Sonra bir karar veriliyor. Bir ay sonra da 3'üncü sınıfların açılıp açılmayacağıyla ilgili bir açıklama yapacağız inşallah. Tamam mı kuzum." ifadelerini kullandı.

Hayrullah Olgar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileterek, "Allah yar ve yardımcısı olsun başkanımızın. Onu kalpten seviyoruz. Allah dostlarını çoğaltsın, düşmanlarını zelil etsin inşallah." şeklinde konuştu.

Aile daha sonra Pakdemirli ile çay içip sohbet etti.

- Pakdemirli'den kaza yapan personele geçmiş olsun mesajı

Öte yandan Pakdemirli, sosyal medya hesabından, yangına müdahale sırasında kaza yapan arazözün fotoğrafını paylaşarak, "Hatay'daki arkadaşlarımız çok zorlu şartlarda hem havadan hem de karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangın bölgesinde arazi oldukça engebeli ve şartlar çok zor. Kardeşlerimize geçmiş olsun." mesajını paylaştı.

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