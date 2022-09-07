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Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangına ilişkin açıklama yaptı

07.09.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangına ilişkin açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabından, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 7.13'te başlayan orman yangınına saat 7.20 itibarıyla ilk müdahalenin yapıldığı belirtilerek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları, 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv güç), 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bugün ülke genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangınının çıktığı aktarılan açıklamada, bu yangınlardan 20'sinin kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Mersin'in Gülnar ve Manisa'nın Soma ilçelerindeki çıkan orman yangınlarında kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

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