YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Tarımda drone devri

Tarımda drone devri

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 28.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kırklareli’de su ürünleri kontrolleri, yem bitkisi kontrolleri ve arazi kontrolü gibi faaliyetlerinde kullanılacak drone denemeleri tamamlandı.Kırklareli Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne alınan kurulumu ve ilk uçuş denemesi gerçekleştirildi.

Tarımda drone devri

Kırklareli’de su ürünleri kontrolleri, yem bitkisi kontrolleri ve arazi kontrolü gibi faaliyetlerinde kullanılacak drone denemeleri tamamlandı.
Kırklareli Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne alınan kurulumu ve ilk uçuş denemesi gerçekleştirildi. Pilot Lisansı bulunan Korcan Denızhan, Müge Yağcı ve Bahadır Çek isimli personeller Lüleburgaz BİLSEM eğitmenleri ile birlikte dronun özelliklerini tespit edilerek deneme uçuşu tamamlandı. Dronun ileriki aşamalarda Müdürlüğün Su ürünleri kontrolleri, yem bitkisi kontrolleri ve arazi kontrolü gibi faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Tarımda drone devri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:26
Öğle
13:17
İkindi
17:00
Akşam
19:59
Yatsı
21:25

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Yılmaz Eczanesi
Merkez
Gönül Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kırklareli’de Hava Durumu
Kırklareli’de Hava Durumu
Kırklareli’de Hava Durumu
Kırklareli’de Hava Durumu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.