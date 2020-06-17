YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tarımsal ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi

Tarımsal ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Kaymak ve Kenan Uzman, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’e ziyarette bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Ticaret Borsası’nın çalışmaları, projeleri ve faaliyetlerinden bahsetti.

Tarımsal ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Kaymak ve Kenan Uzman, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’e ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Ticaret Borsası’nın çalışmaları, projeleri ve faaliyetlerinden bahsetti. Kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yapan Gültekin, Kütahya’nın tarımsal ve ekonomik alanda gelişimine katkı sağlayacak projeler için yerel dinamiklerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.
MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, yapmış olduğu çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, ortak yapılacak çalışmalarda işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.
Güncel ekonomik ve sosyo-kültürel konuların da görüşüldüğü ziyaret için KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.