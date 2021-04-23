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Tarkan'dan çarpıcı 23 Nisan paylaşımı

23.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bu isimlerden biri de Megastar Tarkan. Tarkan yaptığı paylaşıma 'Çocuğumun geleceği için endişe içindeyim' notunu düştü.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 101 yaşında. Tüm Türkiye 23 Nisan'ı pandeminin gölgesinde evlerinde kutlarken, Megastar Tarkan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

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"ÇOCUĞUMUN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞE İÇİNDEYİM"

Tarkan, sosyal medyadan video paylaşarak, "Bir baba olarak çocuğumun geleceği ile ilgili büyük endişe içindeyim. Hangi anne baba çocuklarını savaşların, açlığın, çocuk istismarının, yok edilmiş bir doğanın, her türlü şiddetin var olduğu bir dünyanın kollarına bırakmak ister ki...

"ÜTOPİK GELEBİLİR AMA HER ŞEY MÜMKÜN"

Hepimizin, çocuklara bu özel günlerinde verebileceği en güzel hediye onlara huzurlu bir geleceğin sözünü vermektir. Ve bu sözün arkasında durmaktır.
Çocuklarımız sevgiyle sarmalandıkları, güvende hissettikleri, mutlu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar. Onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak elimizde. Umut ettiklerim ütopik gelebilir ama her şey mümkün eğer inanırsak." sözleriyle dünyanın geleceği hakkında endişesini dile getirdi.

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