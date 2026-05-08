Sevdiğim Sensin'deki kuzu sahnelerine sert eleştiri! Aslıhan Gürbüz senariste seslendi

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı Sevdiğim Sensin dizisi dün akşam 12. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Her bölümü büyük ses getiren fenomen dizideki meşhur kuzu fragmanların yanı sıra bu defa jenerikte de yer aldı.

Helin Kandemir’in hayat verdiği Dicle karakterinin kuzusu Revani'nin sahnelerinin artırılıp jenerikte de adı geçince izleyicilerden eleştiriler gecikmedi.

Eleştiride bulunan isimlerden biri de ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz oldu. Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından diziye dair şu paylaşımı yaptı;

"Sevgili senaristler yazdığınız karaktere ek 20 günlük bebe hayvanla her yere sahne yazmak, o bebek hayvanı motora bindirmek, İstanbul’u gezdirmek gibi motivasyonlarınızın neye dayandığını, bu yaratıcılığın ve vicdanın kaynağını merak ediyorum. (elimde gerçekten değil merak) Harika da oyuncularınız var halbuki elinizde."

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ise; 'Kuzu Arka Sokaklar garip kont olma yolunda emin adımlarla ilerliyor', 'Yapımcı kuzunun oyunculardan daha çok etkileşim aldığını popüler olduğunu görüp kuzuyu jeneriğe ekledi', 'Bir Gece Masalı dizisinde bir bölüm konuk olmuştu kuzu burada başrol olmuş' gibi yorumlar yapıldı.